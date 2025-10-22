október 22., szerda

1 órája

Eltűnt egy boci Kapuvár környékén - fotó

Címkék#boci#Öntésmajor#eltűnt#Kapuvár

Elkóborolt egy kis boci Kapuvár környékén. Az állatot utoljára Öntésmajor környékén látták.

Kisalföld.hu

Futótűzként terjed a hír a Facebookon, hogy eltűnt egy kis boci Kapuvár környékén. Nemrégiben egy férfival kapcsolatban írtunk aki szintén eltűnt, őt Győrben keresték nagy erőkkel.

Kis boci eltűnt kapuvár környékén.
A kis bocit Kapuvár környékén látták utoljára, keresi a gazdája. Fotó: Tanja Eckhardt

Látta valaki a kis bocit?

Egy kommentelő ennyit fűzött hozzá:

Utoljára, ahol ez a kép készült Veszkény Kapuvár között volt. Az is lehet valakinek sikerült becserkészni.

Kérik, hogy aki látta az állatot segítsen. Részletek ITT>>.

 

