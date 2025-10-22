Keresik
2 órája
Eltűnt egy boci Kapuvár környékén - fotó
Elkóborolt egy kis boci Kapuvár környékén. Az állatot utoljára Öntésmajor környékén látták.
Futótűzként terjed a hír a Facebookon, hogy eltűnt egy kis boci Kapuvár környékén. Nemrégiben egy férfival kapcsolatban írtunk aki szintén eltűnt, őt Győrben keresték nagy erőkkel.
Látta valaki a kis bocit?
Egy kommentelő ennyit fűzött hozzá:
Utoljára, ahol ez a kép készült Veszkény Kapuvár között volt. Az is lehet valakinek sikerült becserkészni.
Kérik, hogy aki látta az állatot segítsen. Részletek ITT>>.
