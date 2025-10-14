Újabb kínai nyílt a belvárosban – Véleménycikk Pardavi Mariann újságírótól

Évtizedekig számíthattunk a Czuczor Gergely utcai konyhafelszerelési bolt nagytudású alkalmazottainak szakértelmére, de idén júniusban már nem tudtak versenyezni a belváros magas bérleti díjaival. Bezártak. Szomorúan hirdette a nyár közepén a kiárusítási tábla a kirakatban, hogy minden terméküktől gyorsan és nyomott áron megválnának. A győrieket nem kellett noszogatni: szinte elkapkodták a maradék árut, sokan talán emlék gyanánt is vásároltak. Az új bérlők hamarosan megjelentek, múlt pénteken nyitott meg az új csapat. Glédában állnak a polcokon az ázsiai készételek, a műanyag háztartási áruk és a játékok, a kirakatot pedig már felmatricázták a kínai boltokra jellemző színes képekkel. Az új bolt gyorsan megtöltötte a korábban üresen álló teret, így a járókelők számára is azonnal láthatóvá vált a változás.

2025 nyarán készült az egyik utolsó fotó a legendás konyhafelszerelési boltról. Már kínai bolt üzemel a helyén.

Vegyes érzéseim vannak az új bolttal kapcsolatban. Nemcsak nekem: beszédtémává vált Győrben.

Kell még egy kínai bolt a belvárosba?

Hol vannak a minőséget képviselő üzletek? A kérdés egyre többször felmerül a győriek között. Átalakul a győri belváros, de az irány nem túl biztató.

Sokan csalódottak, hogy olcsó, gyenge minőségű árukat kínáló üzlet nyílt a konyhafelszerelési bolt helyén. A korábbi bolt mindent árult, amire egy háztartásban szükség lehetett, és nemcsak az árukészlet, hanem az alkalmazottak szakértelme is roppant széles volt. Ezt az űrt a múlt pénteken nyitott kínai bolt nem tudja pótolni.

Egy azonban örvendetes: legalább valami költözött a régi bolt helyére, így nem kell a koszos kirakatokon át az egykori üzlet romjait nézegetni. A győri belvárosban több bolt is erre a sorsra jutott az elmúlt években.

Az egykor nyüzsgő városrész egyre szomorúbb arcát mutatja, a valaha jól menő üzletek helyén kongó üresség és por uralkodik.