október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kellett ez?

32 perce

Újabb kínai nyílt a belvárosban – Véleménycikk Pardavi Mariann újságírótól

Címkék#üzlet#belváros#kínai

Kell még egy kínai bolt a belvárosba? Hol vannak a minőséget képviselő üzletek? Rövid véleménycikk a kínai boltokról. Egyetért?

Pardavi Mariann

Évtizedekig számíthattunk a Czuczor Gergely utcai konyhafelszerelési bolt nagytudású alkalmazottainak szakértelmére, de idén júniusban már nem tudtak versenyezni a belváros magas bérleti díjaival. Bezártak. Szomorúan hirdette a nyár közepén a kiárusítási tábla a kirakatban, hogy minden terméküktől gyorsan és nyomott áron megválnának. A győrieket nem kellett noszogatni: szinte elkapkodták a maradék árut, sokan talán emlék gyanánt is vásároltak. Az új bérlők hamarosan megjelentek, múlt pénteken nyitott meg az új csapat. Glédában állnak a polcokon az ázsiai készételek, a műanyag háztartási áruk és a játékok, a kirakatot pedig már felmatricázták a kínai boltokra jellemző színes képekkel. Az új bolt gyorsan megtöltötte a korábban üresen álló teret, így a járókelők számára is azonnal láthatóvá vált a változás.

konyhafelszereléses bolt győr czuczor gergely kínai belváros kínai bolt
2025 nyarán készült az egyik utolsó fotó a legendás konyhafelszerelési boltról. Már kínai bolt üzemel a helyén. 

Vegyes érzéseim vannak az új bolttal kapcsolatban. Nemcsak nekem: beszédtémává vált Győrben. 

Kell még egy kínai bolt a belvárosba? 

Hol vannak a minőséget képviselő üzletek? A kérdés egyre többször felmerül a győriek között. Átalakul a győri belváros, de az irány nem túl biztató.

Sokan csalódottak, hogy olcsó, gyenge minőségű árukat kínáló üzlet nyílt a konyhafelszerelési bolt helyén. A korábbi bolt mindent árult, amire egy háztartásban szükség lehetett, és nemcsak az árukészlet, hanem az alkalmazottak szakértelme is roppant széles volt. Ezt az űrt a múlt pénteken nyitott kínai bolt nem tudja pótolni. 

Egy azonban örvendetes: legalább valami költözött a régi bolt helyére, így nem kell a koszos kirakatokon át az egykori üzlet romjait nézegetni. A győri belvárosban több bolt is erre a sorsra jutott az elmúlt években. 

Az egykor nyüzsgő városrész egyre szomorúbb arcát mutatja, a valaha jól menő üzletek helyén kongó üresség és por uralkodik.

Tetszett a cikk?

Ha igen, olvassa el Pardavi Mariann cikkeit! Kattintson a kiemelt szavakra, egy helyen találja az összeset!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu