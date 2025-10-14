Konyhafelszerelési bolt helyén
Meglepő nyitva tartással akar a győriek kegyeibe férkőzni az új belvárosi kínai
Ahogy korábban megírtuk, az egykori ikonikus belvárosi üzlet már a múlté. A konyhafelszerelési bolt helyén kínai üzlet nyílt.
A Czuczor Gergely utca 21. alatt üzemelő egykori konyhafelszerelési bolt helyén október 10-én nyílt meg a kínai üzlet.
Hétfőtől csütörtökig reggel hét és este hét között, pénteken és szombaton reggel hét és este nyolc között várják a vásárlókat. Ami meglepő, hogy még vasárnap is nyitva tartanak: a hét utolsó napján reggel nyolc és este nyolc között lehet betérni.
