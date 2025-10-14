október 14., kedd

Konyhafelszerelési bolt helyén

1 órája

Meglepő nyitva tartással akar a győriek kegyeibe férkőzni az új belvárosi kínai

Ahogy korábban megírtuk, az egykori ikonikus belvárosi üzlet már a múlté. A konyhafelszerelési bolt helyén kínai üzlet nyílt.

Kisalföld.hu

A Czuczor Gergely utca 21. alatt üzemelő egykori konyhafelszerelési bolt helyén október 10-én nyílt meg a kínai üzlet.

kínai, konyhafelszerelés, győr, czuczor
Az új kínai hosszú nyitva tartással indított a belvárosban. Készételek, műanyag áruk, lakásdekoráció kapható főként náluk.
Fotó: One Go Győr Facebook

Hétfőtől csütörtökig reggel hét és este hét között, pénteken és szombaton reggel hét és este nyolc között várják a vásárlókat. Ami meglepő, hogy még vasárnap is nyitva tartanak: a hét utolsó napján reggel nyolc és este nyolc között lehet betérni. 

 

