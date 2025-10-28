október 28., kedd

Balesetveszély

31 perce

Kidőlt fa zuhant játszótérre a győri Erzsébet ligetben - fotó

Balesetveszélyes volt a kidőlt fa a győri ligetben. A Győr-Szol Zrt. munkatársai elhárították a balesetveszélyt a játszótéren. A kidőlt fa sérülést nem okozott.

Kisalföld.hu
Kidőlt fa zuhant játszótérre a győri Erzsébet ligetben - fotó

Forrás: Győr-Szol

A viharos szél egy gesztenyefa felső ágait letörte, amelyek rázuhantak a mellette álló akácra, a kidőlt fa megrongálta a játszótéri kerítés néhány elemét. A Győr-Szol koordinálásával hétfőn a letört ágakat feldarabolták, és megkezdték a sérült fák eltávolítását. A balesetveszély elhárítása után, a feldarabolt fák elszállítását követően a játszóteret hamarosan ismét birtokba vehetik a gyerekek. A szolgáltató gondoskodik a megrongálódott kerítéselemek pótlásáról is.

kidőlt fa
A kidőlt fa megrongálta a játszótéri kerítés néhány elemét. Forrás: Győr-Szol
kidőlt fa
A Győr-Szol koordinálásával a letört ágakat feldarabolták. Forrás: Győr-Szol

 

 

