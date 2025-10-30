október 30., csütörtök

Mai évfordulók
Gyógyítás

Új járóbeteg szakrendelés Sopronban, ilyen nem volt korábban

Kézsebészeti szakrendelés indult a Soproni Gyógyközpontban, amelyet beutaló nélkül, előzetes telefonos időpontfoglalással vehetnek igénybe a betegek.

Kisalföld.hu

A kézsebészeti szakrendelés különböző kézsebészeti kórképekkel – például friss és régóta fennálló fájdalom a csukló, a kéz területén, idegbántalmakból eredő vagy sérülések után visszamaradt panaszos állapotok, fejlődési rendellenességek – kereshető fel. 

kézsebészeti szakrendelés
Kézsebészeti szakrendelés indult a Soproni Gyógyközpontban, amelyet beutaló nélkül, előzetes telefonos időpontfoglalással vehetnek igénybe a betegek. Fotó: Soproni Gyógyközpont

Kézsebészeti szakrendelés indult Sopronban

Határterületet képeznek a kézen megjelenő bőrelváltozások, amelyek diagnosztizálása és kezelése bőrgyógyász és sebész szakorvosok bevonásával történik – mondta el dr. Sándor Zoltán, kézsebész szakorvos.

- A kézsebészeti szakrendelésen a határterületekkel szoros együttműködésben dolgozunk és a teljes terápiás folyamatot meg tudjuk tervezni. Kórházunkban rendelkezésünkre állnak a szükséges képalkotó diagnosztikai eszközök (RTG, CT, MRI, Ultrahang), előjegyezhetjük a betegeket idegvezetéses vizsgálatra, tudunk konzervatív funkcionális kezelést indítani, segédeszközöket, fizioterápiás és mozgásterápiás kezeléseket felírni. – tette hozzá a szakember.

Beutaló nem szükséges

Tervezett műtéti beavatkozás esetén a páciensek részletes felvilágosítást kapnak a javasolt eljárásról, a műtét menetéről és várható eredményéről, a felépülés idejéről, valamint az alternatív kezelési lehetőségekről. A szakrendelésen a műtéti előkészítéshez szükséges laborvizsgálatokra és altatóorvosi konzultációra is előjegyzik a betegeket.

A kézsebészeti szakrendelés igénybevételéhez beutaló nem szükséges, de előzetesen időpontot kell foglalni a kórház 99/514-205-ös vagy 99/514-206-os központi előjegyzési telefonszámain. A rendelési idő hétfőnként 10 órától 14 óráig tart.

A kézsebészeti szakrendelésen dr. Sándor Zoltán szakorvos fogadja a pácienseket.

Több szálon is kötődik Sopronhoz

A kézsebészeti szakrendelésen dr. Sándor Zoltán szakorvos fogadja a pácienseket, aki több szálon is kötődik Sopronhoz. Édesapja, dr. Sándor Imre plasztikai sebész főorvos hosszú éveken keresztül dolgozott a kórház Sebészeti Osztályán.

Dr. Sándor Zoltán édesapjához hasonlóan szintén manuális szakmát választott, azonban a klasszikus sebészet helyett érdeklődése a kézsebészet felé irányult. Korábban közel 8 évig dolgozott a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban. Orvosi diplomáját 2016-ban vette át Szegeden, 2022-ben traumatológiai és ortopédiai szakvizsgát szerzett. A kézsebészetet a budapesti Kézklinikán, a Pécsi Tudományegyetem Kézsebészeti osztályán ill. több külföldi kurzus és tanulmányi út során tanulta. Kézsebészetből 2025-ben szakvizsgázott. Aktív tagja a Magyar Kézsebészeti Társaságnak és az Európai Kézsebészeti Társaságnak, nemzetközi és hazai kézsebészeti kongresszusok illetve tudományos kutatások résztvevője.

 

