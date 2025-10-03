október 3., péntek

Aknafedlap csere

Kevesebb autó járhat ezen a forgalmas győri szakaszon pénteken

Címkék#Pannon-Víz#Szigethy Attila út#győr

Kisalföld.hu
Kevesebb autó járhat ezen a forgalmas győri szakaszon pénteken

Október 3-án aknafedlap csere munkákat végez a Győr-Szol Győrben a Szigethy Attila út 19. számú ingatlan előtt. 

A munkálatok az útpályát érintik, ezért az érintett szakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani! 

A munkák várhatóan egy napig tartanak - írta a Pannon-Víz.

