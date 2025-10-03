Aknafedlap csere
32 perce
Kevesebb autó járhat ezen a forgalmas győri szakaszon pénteken
Október 3-án aknafedlap csere munkákat végez a Győr-Szol Győrben a Szigethy Attila út 19. számú ingatlan előtt.
A munkálatok az útpályát érintik, ezért az érintett szakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani!
A munkák várhatóan egy napig tartanak - írta a Pannon-Víz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre