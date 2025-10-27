Két településen sem lesz víz csütörtökön, mutatjuk hol

Október 30-án (csütörtökön) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez a Pannon-Víz Ravazdon, és Győrújbaráton is. A munkálatok miattreggel 8 és délután 2 között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Ravazdon az Országút utcában, valamint Győrújbarát egész területén.

Mint írják: Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.