Munkálatok

2 órája

Két településen sem lesz víz csütörtökön, mutatjuk hol

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez a Pannon-Víz csütörtökön két településen is. Mutatjuk, hol nem lesz víz.

Kisalföld.hu
Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Október 30-án (csütörtökön) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez a Pannon-Víz Ravazdon, és Győrújbaráton is. A munkálatok miattreggel 8 és délután 2 között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Ravazdon az Országút utcában, valamint Győrújbarát egész területén.

Mint írják: Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

Tájékoztatják felhasználóikat, hogy a zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását. 

 

