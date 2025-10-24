Csak a készpénz! De biztos? – Kollégánk véleménycikke

A címbeli mondat gyakorlatilag minden olyan posztnál az első hozzászólások között megjelenik, amikor arról van szó, hogy vissza kellene szorítani a készpénz használatát. A készpénz vagy bankkártya kérdéskörben múltkor az egyik kommentelő érve az volt, hogy mindenki a hajára kenheti a bankkártyáját, mert úgysem tud fizetni, ha mondjuk áramszünet van a boltban. Elég hamar felvilágosították az illetőt, hogy „haver, ha nincs áram, akkor más sem működik, így abban az esetben a kápé is pont ugyanannyit ér, mint a bankkártya.” Mondanom sem kell, erre válasz nem érkezett.

Mindig nagy a vita abban a kérdéskörben, hogy készpénz vagy bankkártya, melyik a jobb.

Fotó: MW-archívum

Készpénz vagy bankkártya? Állandó vitatéma

Valamiért van egy becsípődése a készpénz híveinek, hogy az ingyen van, és a kártyás fizetés felé terelés csak a bankok ármánykodása, őket kikerülve azonban minden gond elszáll, ami blődség. Nem értem a kereskedők sírását sem, fogalmam sincs, igazából nekik miért fáj annyira a kártyás fizetés. Ez tulajdonképpen a rezsi része, építsék be az árakba. De az még jobb lenne, ha körülnéznének a piacon.

Nekem, akinek semmilyen ilyen jellegű üzlethez nincs közöm, napi szinten dobálja be a kártyatársaságok hirdetéseit a közösségi oldal, és némi kutakodással már én is tudom, hogy sok esetben még terminálra sincs szükség, elég egy mobiltelefonra letöltött alkalmazás, ami gyakorlatilag egy az egyben kiváltja a kártyaolvasót. Sőt, már olyannal is találkoztam, hogy az étel megrendelését ott helyben banki átutalással tudtam rendezni.

Ha már kommentek, az sem ritka, hogy valaki szerint kápéban kellene a fizetéseket is felvenni. Csak halkan jegyzem meg, erre van lehetősége a munkavállalónak most is, ettől még megnéznék egy olyan céget, ahol több százan vagy akár több ezren dolgoznak, mi történne, ha szó szerint tartanák a markukat a dolgozók fizetésnapon.

Alighanem akkor derülne ki csak igazán, melyik fizetési megoldás kerül többe...