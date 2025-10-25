Fizetés készpénzben? Meglepő válaszokat kaptunk

Kollégánk a napokban a készpénz vagy bankkártya örök dilemmájáról írt véleménycikket. Ennek apropóján tettük fel a kérdést olvasóinknak a közösségi oldalunkon: Te szeretnéd a munkahelyeden készpénzben felvenni a fizetésedet?

A készpénz vagy bankkártya örök dilemmája kapcsán ezt a kérdést tettük fel olvasóinknak.

Rengeteg válasz érkezett, ezekből szemezgettük ki a legérdekesebbeket. Az biztos, a két tábor egymást továbbra sem tudta és tudja meggyőzni a maga igazáról.

Készpénz vagy bankkártya? Sok hozzászólást kaptunk

Róbert: "Ha belegondolunk, eléggé meredek, hogy a fizetésedet valaki másnak utalják, és ha fizetsz érte, visszakaphatod részletekben. Megvannak az előnyei, de szívesen lemondanék róla, ha visszakapnám a kontrollt a saját pénzügyeim felett. Pláne ha hozzávesszük, mekkora összegekről van szó és hogyan torzítják ezekkel a gazdasági, társadalmi folyamatokat a saját javukra. Kvázi ellened használják a saját pénzed, és ez még csak a jéghegy csúcsa."

László: "Én évek óta, a mai napig készpénzben kapom meg a fizetésem. És nem is leszek kapcsolatban semmilyen bankkal, a munka törvénykönyve nem írja elő, hogy csak utalással fizethet a munkáltató."

István: "Nem gazdagítom a bankokat! Csak is a kápé."

Edit: "Te dolgozol egész hónapban a pénzedért! Utalják a banknak, nem neked, a bank levon belőle nem keveset! Mi köze van a banknak a te keresetedhez? Te dolgoztál érte, mind egy fillérig a tiéd, a bank semmit nem dolgozott nem is érdemel belőle egy fillért sem!"

Tamás: "Szerintem mindenki jobban járna. A bank ki lenne iktatva. Éves szinten sok pénzt spórolhatunk. A munkaadó és a munkavállaló is."

Erre jöttek az ellenvélemények

Szilvi: "A munkáltatónak ez nagyon sokba kerülne. Hatalmas költsége van a kápének."

József: "A kápé használata összességében többe kerül, mint a bankkártya használata!"

László: "Nem lenne kiiktatva, valahonnan oda kell szállítani azt a sok készpénzt. Aminek szintén van költsége, mert pénzszállító, páncélszekrény, őrzés, pénztáros, borítékok, stb…"

Vannak, akik a bankkártya mellett vannak

Rita: "Éves szinten 20-40 ezer forintot buknék rajta. Jelenleg ennyit nyerek a bankkártyás fizetéssel."