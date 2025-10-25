október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örök vita

1 órája

Fizetés készpénzben? Meglepő válaszokat kaptunk

Címkék#készpénz bankkártya#használat#forint

Facebook-oldalunkon azt kérdeztük olvasóinktól: Te szeretnéd a munkahelyeden készpénzben felvenni a fizetésedet? Rengeteg válasz érkezett, ezekből mazsoláztuk ki a legérdekesebbeket, egy tény, a készpénz vagy bankkártya vita továbbra sem dőlt el.

Kisalföld.hu

Kollégánk a napokban a készpénz vagy bankkártya örök dilemmájáról írt véleménycikket. Ennek apropóján tettük fel a kérdést olvasóinknak a közösségi oldalunkon: Te szeretnéd a munkahelyeden készpénzben felvenni a fizetésedet?

készpénz vagy bankkártya fizetés
A készpénz vagy bankkártya örök dilemmája kapcsán ezt a kérdést tettük fel olvasóinknak.

Rengeteg válasz érkezett, ezekből szemezgettük ki a legérdekesebbeket. Az biztos, a két tábor egymást továbbra sem tudta és tudja meggyőzni a maga igazáról.

Készpénz vagy bankkártya? Sok hozzászólást kaptunk

Róbert: "Ha belegondolunk, eléggé meredek, hogy a fizetésedet valaki másnak utalják, és ha fizetsz érte, visszakaphatod részletekben. Megvannak az előnyei, de szívesen lemondanék róla, ha visszakapnám a kontrollt a saját pénzügyeim felett. Pláne ha hozzávesszük, mekkora összegekről van szó és hogyan torzítják ezekkel a gazdasági, társadalmi folyamatokat a saját javukra. Kvázi ellened használják a saját pénzed, és ez még csak a jéghegy csúcsa."

László: "Én évek óta, a mai napig készpénzben kapom meg a fizetésem. És nem is leszek kapcsolatban semmilyen bankkal, a munka törvénykönyve nem írja elő, hogy csak utalással fizethet a munkáltató."

István: "Nem gazdagítom a bankokat! Csak is a kápé."

Edit: "Te dolgozol egész hónapban a pénzedért! Utalják a banknak, nem neked, a bank levon belőle nem keveset! Mi köze van a banknak a te keresetedhez? Te dolgoztál érte, mind egy fillérig a tiéd, a bank semmit nem dolgozott nem is érdemel belőle egy fillért sem!"

Tamás: "Szerintem mindenki jobban járna. A bank ki lenne iktatva. Éves szinten sok pénzt spórolhatunk. A munkaadó és a munkavállaló is."

Erre jöttek az ellenvélemények

Szilvi: "A munkáltatónak ez nagyon sokba kerülne. Hatalmas költsége van a kápének."

József: "A kápé használata összességében többe kerül, mint a bankkártya használata!"

László: "Nem lenne kiiktatva, valahonnan oda kell szállítani azt a sok készpénzt. Aminek szintén van költsége, mert pénzszállító, páncélszekrény, őrzés, pénztáros, borítékok, stb…"

Vannak, akik a bankkártya mellett vannak

Rita: "Éves szinten 20-40 ezer forintot buknék rajta. Jelenleg ennyit nyerek a bankkártyás fizetéssel."

Attila: "Nem szeretném. Egy betörés és oda az egész fizu."

Adrien: "Akkor tedd a fejedre a keresztet, hogy a támadásos rablást veled kezdjék! Manapság inkább fizetek 5-7 ezer forintot, mintsem kézben vigyem haza, hogy ellopja valaki, aki tudja, mikor van fizetésnap. Emellett párezer forint az életem menti meg, nem kerülök kórházba, temetőbe és a pénzem nincs ellopva!"

Tib: "Nem értem, miért szeretik az emberek, hogy sorban állnak az automatánál, hogy felvegyenek pénzt, utána meg minden egyes boltban megint állnak a sorban, hogy készpénzzel tudjanak fizetni. Utána meg küszködnek a sok apróval."

További kommentek a megosztásban

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu