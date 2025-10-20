október 20., hétfő

A mesterképzéseseknek kedvez

1 órája

Keresztféléves felvételi - Állami támogatott képzésekre is van hely, mutatjuk, mivel készül a győri és a soproni egyetem

Több mint 130 államilag támogatott helyre lehet jelentkezni a vármegye két egyetemén. A keresztféléves felvételi főleg a mesterképzéseseknek kedvez.

Kisalföld.hu

Elkezdődött a keresztféléves felvételi. A képzési paletta ugyan nem olyan széles, mint az általános felvételi eljárások idején, de még így is indulnak alapképzések. Mesterképzések terén pedig kifejezetten sok szakkal várják a felvételizőket az egy egyetemeket. Mutatjuk, hogy a győri és a soproni egyetem mivel készül. 

keresztféléves felvételi
A keresztféléves felvételi főleg a mester képzésre jelentkezőknek kedvez, de lehet találni alapképzéses szakokat is a kínálatban.
Forrás: Mediaworks Archívum

Keresztféléves felvételi legfontosabb dátumai

November 15-ig nyújthatják be jelentkezésüket az e-felvételi rendszerében azok akik a keresztfélévben azaz februárral szeretnének beiratkozni valamely egyetemre. A jelentkezési határidőt követő ügyintézésre legkésőbb 2026. január 13-ig lesz lehetőség. A ponthatárokat pedig várhatóan 2026. január 27-én hirdetik ki.

Széchenyi István Egyetem keresztféléves képzései

A győri székhelyű Széchenyi István Egyetem idén 3 alapképzésre és számos mesterképzésre lehet jelentkezni. 2025-ben 416 hallgató kezdhette meg tanulmányait februárban a győri Széchenyi István Egyetemen. Idén a felvi.hu adatai szerint 210 főnek van hely a állami ösztöndíjas képzéseken.

Alapképzések

  • közlekedésmérnöki
  • műszaki menedzser
  • gazdálkodási és menedzsment

Mesterképzésekből rendkívül széles a választék, olyan népszerű továbbképzések elérhetőek, mint a kulturális mediáció, a gépészmérnöki, élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki, gazdasági informatikus és a marketing.

Érdemes figyelni, bár több képzés is elérhető államilag támogatott formában, sok szakra csak önköltséges formában lehet jelentkezni!

Soproni Egyetem keresztféléves képzései

A Soproni Egyetemen idén nem érhető el alapképzéses szak a keresztfélévben. Több izgalmas mesterszak viszont elérhető februári kezdéssel ilyen például a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, az építés és a természetvédelmi mérnöki. Itt 25 fő tud bekerülni államilag támogatott képzésre.

 

