Keresztféléves felvételi - Állami támogatott képzésekre is van hely, mutatjuk, mivel készül a győri és a soproni egyetem
Több mint 130 államilag támogatott helyre lehet jelentkezni a vármegye két egyetemén. A keresztféléves felvételi főleg a mesterképzéseseknek kedvez.
Elkezdődött a keresztféléves felvételi. A képzési paletta ugyan nem olyan széles, mint az általános felvételi eljárások idején, de még így is indulnak alapképzések. Mesterképzések terén pedig kifejezetten sok szakkal várják a felvételizőket az egy egyetemeket. Mutatjuk, hogy a győri és a soproni egyetem mivel készül.
Keresztféléves felvételi legfontosabb dátumai
November 15-ig nyújthatják be jelentkezésüket az e-felvételi rendszerében azok akik a keresztfélévben azaz februárral szeretnének beiratkozni valamely egyetemre. A jelentkezési határidőt követő ügyintézésre legkésőbb 2026. január 13-ig lesz lehetőség. A ponthatárokat pedig várhatóan 2026. január 27-én hirdetik ki.
Széchenyi István Egyetem keresztféléves képzései
A győri székhelyű Széchenyi István Egyetem idén 3 alapképzésre és számos mesterképzésre lehet jelentkezni. 2025-ben 416 hallgató kezdhette meg tanulmányait februárban a győri Széchenyi István Egyetemen. Idén a felvi.hu adatai szerint 210 főnek van hely a állami ösztöndíjas képzéseken.
Alapképzések
- közlekedésmérnöki
- műszaki menedzser
- gazdálkodási és menedzsment
Mesterképzésekből rendkívül széles a választék, olyan népszerű továbbképzések elérhetőek, mint a kulturális mediáció, a gépészmérnöki, élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki, gazdasági informatikus és a marketing.
Érdemes figyelni, bár több képzés is elérhető államilag támogatott formában, sok szakra csak önköltséges formában lehet jelentkezni!
Soproni Egyetem keresztféléves képzései
A Soproni Egyetemen idén nem érhető el alapképzéses szak a keresztfélévben. Több izgalmas mesterszak viszont elérhető februári kezdéssel ilyen például a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, az építés és a természetvédelmi mérnöki. Itt 25 fő tud bekerülni államilag támogatott képzésre.