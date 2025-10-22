október 22., szerda

Segítségnyújtás nélkül elhajtott

1 órája

Csúnyán csattantak - Bringásnak hajtott az aranyszínű Golf sofőrje Győrben

Ismeretlen személy közlekedett egy aranyszínű Volkswagen Golf típusú, ismeretlen forgalmi rendszámú személygépkocsival október 20-án 20 óra 35 perckor Győrben, a Budai úton.

Kisalföld.hu

Haladása során a 7/A. szám előtti útszakaszon közlekedő kerékpáros mellett nem tartott megfelelő oldaltávolságot, és az aranyszínű Golf gépkocsival neki ütközött. A balesetben a kerékpáros férfi elesett és megsérült.

A győri kerékpáros megsérült, miután ütközött a Golffal a Budai úton. Fotó: Shutterstock
Fotó: Jacktamrong

Az ütközés után nem segített a kerékpárosnak a felelőtlen sofőr

Az ismeretlen sofőr a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.

A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, 

  • a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy 
  • a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.
  • Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

 

