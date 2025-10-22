Csúnyán csattantak - Bringásnak hajtott az aranyszínű Golf sofőrje Győrben

Haladása során a 7/A. szám előtti útszakaszon közlekedő kerékpáros mellett nem tartott megfelelő oldaltávolságot, és az aranyszínű Golf gépkocsival neki ütközött. A balesetben a kerékpáros férfi elesett és megsérült.

A győri kerékpáros megsérült, miután ütközött a Golffal a Budai úton. Fotó: Shutterstock

Az ütközés után nem segített a kerékpárosnak a felelőtlen sofőr

Az ismeretlen sofőr a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.