Csúnyán csattantak - Bringásnak hajtott az aranyszínű Golf sofőrje Győrben
Ismeretlen személy közlekedett egy aranyszínű Volkswagen Golf típusú, ismeretlen forgalmi rendszámú személygépkocsival október 20-án 20 óra 35 perckor Győrben, a Budai úton.
Haladása során a 7/A. szám előtti útszakaszon közlekedő kerékpáros mellett nem tartott megfelelő oldaltávolságot, és az aranyszínű Golf gépkocsival neki ütközött. A balesetben a kerékpáros férfi elesett és megsérült.
Az ütközés után nem segített a kerékpárosnak a felelőtlen sofőr
Az ismeretlen sofőr a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.
A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya,
- a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy
- a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.
- Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.
