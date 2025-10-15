Városi ügyek
39 perce
Csütörtökön ülésezik a képviselő-testület Csornán, igazgatót választanak a Csorna Projekt Kft. élére
Csütörtökön délelőtt ülésezik a csornai képviselő-testület. Nálunk olvashatják, ilyen ügyek szerepelnek napirenden.
Október 16-ná, csütörtökön, délelőtt kilenc órától ülésezik Csorna képviselő-testülete a városháza nagytermében. Meghallgatja a testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját a csornai Gondviselés házáról, döntenek a Csorna Projekt Kft. igazgatói megbízásáról, szó lesz az önkormányzati folyószámláról. Napirenden szerepel az önkormányzati óvoda pedagógiai programjának elfogadása is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre