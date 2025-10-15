október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városi ügyek

44 perce

Csütörtökön ülésezik a képviselő-testület Csornán, igazgatót választanak a Csorna Projekt Kft. élére

Címkék#Csorna Projekt Kft#Csorna#Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)#képviselő-testület

Csütörtökön délelőtt ülésezik a csornai képviselő-testület. Nálunk olvashatják, ilyen ügyek szerepelnek napirenden.

Kisalföld.hu
Csütörtökön ülésezik a képviselő-testület Csornán, igazgatót választanak a Csorna Projekt Kft. élére

Október 16-ná, csütörtökön, délelőtt kilenc órától ülésezik Csorna képviselő-testülete a városháza nagytermében. Meghallgatja a testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját a csornai Gondviselés házáról, döntenek a Csorna Projekt Kft. igazgatói megbízásáról, szó lesz az önkormányzati folyószámláról. Napirenden szerepel az önkormányzati óvoda pedagógiai programjának elfogadása is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu