Csütörtökön ülésezik a képviselő-testület Csornán, igazgatót választanak a Csorna Projekt Kft. élére

Október 16-ná, csütörtökön, délelőtt kilenc órától ülésezik Csorna képviselő-testülete a városháza nagytermében. Meghallgatja a testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolóját a csornai Gondviselés házáról, döntenek a Csorna Projekt Kft. igazgatói megbízásáról, szó lesz az önkormányzati folyószámláról. Napirenden szerepel az önkormányzati óvoda pedagógiai programjának elfogadása is.