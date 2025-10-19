Másfél millió tonna adomány gyűlt össze – Győriek is segítettek a kenyér világnapja alkalmából

A dátum mögött mélyebb üzenet rejlik: október 16-án alapították meg a FAO-t, az élelmezésbiztonságért dolgozó nemzetközi szervezetet. E jeles nap így nemcsak a kenyér szerepére, hanem az élelmezésbiztonság, a fenntartható gazdálkodás és a közösségi felelősségvállalás fontosságára is ráirányítja a figyelmet.

Adománycsomag a Kenyér Világnapja alkalmából.

A Kenyér Világnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség idén első alkalommal hirdetett meg országos jótékonysági akciót, amelyhez 26 pékség és sütőipari vállalkozás csatlakozott az ország különböző pontjairól. Győrből a Bedő Pékség és Ceres Sütőipari Zrt. csatlakozott a programhoz.