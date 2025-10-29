október 29., szerda

Nyolc magyar halt meg

58 perce

Kiderült, kik a kenyai légikatasztrófa áldozatai

Címkék#kenya#áldozat#részletek

Nyolc magyar halt meg a Kenyában történt légikatasztrófában, amely kedden történt. A kenyai tragédia híre megrázta az egész világot.

Kisalföld.hu

A megrázó kenyai tragédia részleteiről portálunkon mi is beszámoltunk. A Bors tette közzé az újabb fejleményeket, kiderült, kik ültek a szerencsétlenül járt kenyai repülőgépen.

kenyai tragédia megrázó részletei derültek ki.
Kenyai tragédia: ennyi maradt a roncsokból. Forrás: MTI

Kutatják a kenyai tragédia okait

Az egész világot megrázta a kenyai repülőgép-baleset. Október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén 10 utassal, köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak.

A szörnyű balesetnek nincs túlélője és egyelőre a tragédia okai sem ismertek.

Arról hogy kik vesztették életüket az afrikai országban a kiemelt szavakra kattintva tudhat meg többet.

