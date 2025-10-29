1 órája
Kiderült, kik a kenyai légikatasztrófa áldozatai
Nyolc magyar halt meg a Kenyában történt légikatasztrófában, amely kedden történt. A kenyai tragédia híre megrázta az egész világot.
A megrázó kenyai tragédia részleteiről portálunkon mi is beszámoltunk. A Bors tette közzé az újabb fejleményeket, kiderült, kik ültek a szerencsétlenül járt kenyai repülőgépen.
Kutatják a kenyai tragédia okait
Az egész világot megrázta a kenyai repülőgép-baleset. Október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén 10 utassal, köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak.
A szörnyű balesetnek nincs túlélője és egyelőre a tragédia okai sem ismertek.
