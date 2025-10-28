Nyolc magyar halt meg a kenyai légikatasztrófában - grafika, videó

Kenyai légikatasztrófa - Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, Kwale megyében; a kenyai légikatasztrófának nincsenek túlélői - közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság.

Kenyai légikatasztrófa - Magyar áldozatok

A légitársaság további közlése szerint a pilóta nem jelentkezett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálnia a gépet.

John Cleave, a Mombasa Air Safari igazgatója közleményében hangsúlyozta: igyekeznek minden támogatást megadni az áldozatok családtagjainak.

At least twelve people, mostly tourists, have died in a light aircraft crash in Kenya. The plane went down on Tuesday in the Tsimba area of Kwale County, about 500 kilometers south of Nairobi. Mombasa Air Safari said preliminary records showed the flight was carrying 10 tourists, eight from Hungary, two from Germany, and one Kenyan crew member who was the captain of the plane. Officials are still cross-checking the manifest as part of ongoing identification procedures.

Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok elmondta, hogy a szerencsétlenség helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, és abban az időben heves eső volt a térségben.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt. A hatóságok tájékoztatása szerint a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

Részvét a kenyai légikatasztrófa áldozatainak

Orbán Viktor részvétét fejezte ki a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak

írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalán. Hozzátette: Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.

Szijjártó Péter: a kormány minden segítséget megad a kenyai halálos áldozatok hozzátartozóinak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyar állampolgárok hozzátartozóinak, és közölte, hogy minden segítséget megadnak nekik ebben a nehéz helyzetben. A tárcavezető arról számolt be, hogy tragikus hírek érkeztek Kenyából egy repülőgép-szerencsétlenségről, amelynek során tizenketten meghaltak, köztük nyolc magyar állampolgár, két család tagjai és egy ismerősük.

Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között. Az azonosítás folyamatban van, és amint megkapjuk a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen a hozzátartozók értesítése megtörténik. Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit

- tudatta. "Az imént beszéltem Musalia Mudavadi kollégámmal, Kenya külügyminiszterével. Egyrészt megköszöntem neki az eddigi intézkedéseket, másrészt pedig kértem a segítségét a további intézkedések gyorsasága és zökkenőmentessége tekintetében" - folytatta.