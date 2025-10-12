Kémet fogak a győri vonaton, aztán jött a sokkoló feketeleves

Nem mindennapi jelenet zajlott le az egyik győri vonaton, ahol egy személyt igazoltattak. A férfi habozás nélkül beszélni kezdett, majd hamarosan kiderült, hogy kém személyében áll és fontos megbízást teljesít. Nem is kellett több, azonnal leszállították a szerelvényről, majd tovább vallatták. A eset végkimenetele nem várt csattanót hozott, amely a hatóságokat is ledöbbentette.

Kémkedésre kapott megbízást a titokzatos férfi

Győr múltjában számtalan érdekes és egyben elképesztő eset történt, amelyek közül portálunk már többet is bemutatott az olvasóknak. Akár egy határátkelői zendülést vagy az apa történetét, aki 10 forintért kívánta halálba a fiát. Most az 1970-es évek elejére repítünk vissza titeket. Egészen pontosan 1970. szeptember 29. van és egy Nagyszentjános-Győr között robogó vonaton vagyunk, számol be részletesen a különleges történetről az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a közösségi oldalán.

A vonaton egy férfi igazoltatására kerül sor, aki először elmondja, hogy Győrbe utazik a Bizományi Áruházba kabátot venni. Azonban hamar változtat a történetén és úgy nyilatkozik, hogy Mosonmagyaróvárra utazik mostohatestvérét meglátogatni. Mivel zavaros helyzetbe hozta magát, a vasútállomáson elő is állították. Ekkor vallotta azt, hogy megbízást teljesít felderítés céljából.

20 ezer forint a kémkedésért

A férfi vallatása során arról számol be, hogy egy külföldi állampolgár megbízásából utazik Mosonmagyaróvárra azért, hogy a Levél úti laktanyáról részletes leírást készítsen, valamint az ott tartózkodó csapategységek mozgását és az őrség felállítását is megfigyelje. Azt is elmondta, hogy megbízójával Komáromban ismerkedtek meg, de nem tudja, ki ő, csupán némi személyleírást tud róla adni. A megbízó 20 ezer forintot ajánlott neki azért, hogy szovjet laktanyát, csapatmozdulatokat, harci és technikai eszközöket, valamint a dunai vasúti és közúti hidakat fényképezze le. Ehhez kapott is egy fényképezőgépet és 2 tekercs filmet.

Minden feladatot végrehajtott

A vallatott kém elmondta, hogy a megbízójától kapott minden feladatot végrehajtotta, a tőle kapott gépet és filmtekercseket visszaadta, azonban az elvégzett munkájáért még nem kapta meg a megígért pénzt. Majd újabb feladatként kapta, hogy a lefényképezett szovjet laktanyákról készítsen részletes leírást. Ezt is végrehajtotta, 350 darab harckocsit és ezeknek számait, valamint mozgásuknak irányait feljegyezte és ezeket az adatokat a lakásán tartotta elmondása szerint.