Fontos részletek

59 perce

Kegyeleti ünnepek a győri temetőkben

Címkék#mindenszentek#Halottak Napja#sír#temető

A Mindenszentekhez és Halottak napjához kapcsolódó kegyeleti ünnepeket megelőzően a Győr-Szol Zrt. minden évben nagy figyelmet fordít a győri köztemetők felkésztésére. Az elmúlt hetekben az üzemeltető megerősített létszámmal dolgozott a falevél összegyűjtésén, elszállításán - közölte a szolgáltató.

Kisalföld.hu
Kegyeleti ünnepek a győri temetőkben

Forrás: MW archívum

Már korábban, az ünnepi készülődés keretében a győri sírkertek ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültettek el, a fákat, cserjéket megmetszették, a szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel seperték, tisztították. Folyamatos a temetőkből a hulladék elszállítása.

A győri köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. A sírkertek téli nyitva tartása november 6-én lép majd életbe. (Így november 6-a után a győri köztemetők 8 óra és 17 óra között lesznek nyitva.)

A Nádorvárosi köztemetőbe és a Szabadi úti köztemetőbe, 2025.10.31. és 2025. 11.01. napokon 07:00-11:00 óra között hajthatnak be autóval az arra jogosultak.

A temetői autóforgalom csökkentése, valamint a nehezen mozgó látogatók helyváltoztatásának megkönnyítése érdekében térítésmentesen igénybe vehető, csendesen működő és környezetbarát elektromos kisbusz közlekedik november 1-én és november 2-án 9 és 16 óra között a Nádorvárosi köztemetőben. A járatok a régi ravatalozó elől indulnak. A kocsi folyamatosan, körjárat szerűen közlekedik a temetőn belüli főbb utakon, a rászorulók az igényeik szerint szállhatnak arra fel és le.

További segítség a sírkertekbe kilátogatóknak, hogy minden győri köztemetőben november 1-jén 10 és 16 óra között gondnoki szolgálat működik, ennek köszönhetően távolról érkezők számára a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés lehetősége biztosított lesz.

A Nádorvárosi köztemető régi bejáratánál – körforgalomnál -, a felújított burkolatú piactéren és a Szentlélek téri bejáratnál koszorú és virágárusítás zajlik. A Szabadhegyi köztemetőnél virágbolt üzemel.

A győri köztemetőkben a kegyeleti megemlékezés időszakában várhatóan biztosított lesz a vízvételi lehetőség a kutakból.

A köztemetőknél fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani. A biztonság miatt fontos, hogy senki se hagyjon a gépkocsiban látható helyen értéket. Hasonlóan a sírokra, vagy a kút mellé se tegyenek még rövid időre sem autó és lakáskulcsot, mobiltelefont és hasonló tárgyakat a temető látogatók.

 

