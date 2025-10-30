Kegyeleti ünnepek a győri temetőkben - Egy hírben minden fontos részlet

Már korábban, a kegyeleti ünnepekre történő készülődés keretében a győri sírkertek ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültettek el, a fákat, cserjéket megmetszették, a szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel seperték, tisztították. Folyamatos a temetőkből a hulladék elszállítása.

Kegyeleti ünnepek - A győri temetőkben már szépítik szeretteik, hozzátartozóik sírjait az emberek. Fotó: Molcsányi Máté

Kegyeleti ünnep - Így lesznek nyitva a temetők Mindenszentek és Halottak napja idején

A győri köztemetők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. A sírkertek téli nyitva tartása november 6-én lép majd életbe. (Így november 6-a után a győri köztemetők 8 óra és 17 óra között lesznek nyitva.)

A Nádorvárosi köztemetőbe és a Szabadi úti köztemetőbe, 2025.10.31. és 2025. 11.01. napokon 07:00-11:00 óra között hajthatnak be autóval az arra jogosultak.

A temetői autóforgalom csökkentése, valamint a nehezen mozgó látogatók helyváltoztatásának megkönnyítése érdekében térítésmentesen igénybe vehető, csendesen működő és környezetbarát elektromos kisbusz közlekedik november 1-én és november 2-án 9 és 16 óra között a Nádorvárosi köztemetőben. A járatok a régi ravatalozó elől indulnak. A kocsi folyamatosan, körjárat szerűen közlekedik a temetőn belüli főbb utakon, a rászorulók az igényeik szerint szállhatnak arra fel és le.