Mesterkurzus

3 órája

Sopronban tartja idei kurzusát a rangos Berlini Nemzetközi Karmesteriskola

Világhírű oktatóval és a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarral csiszolhatják tudásukat a fiatal karmesterek, a kurzust egy ünnepi koncert zárja november 1-jén.

Kisalföld.hu

Idén ősszel Sopronban rendezi meg éves mesterkurzusát a rangos Berlini Nemzetközi Karmesteriskola (IMB). A gyakorlati képzés október 27-én indult 14 résztvevővel, akik a világ különböző pontjairól, Brazíliából, Kínából, Dél-Koreából, USA-ból, Oroszországból, Azerbajdzsánból, Németországból, Ausztriából, Horvátországból, Dániából, Hongkongból és Tajvanból érkeztek a városba.

karmester
Fiatal karmestereknek indult mesterkurzus Sopronban Fotó: Fodor Regina Greta

Fiatal karmesterek Sopronban

A kurzus művészeti vezetője Gil Raveh, oktatója pedig a nemzetközi hírű karmester, Johannes Wildner, aki a Bécsi Zeneakadémia professzora, számos állami operaház dirigense valamint a BBC Szimfonikus Zenekar vendégkarmestere - neve garancia a legmagasabb szakmai színvonalra.

Johannes Wildner Fotó: lukasbeck

- Sopron csodálatos hely, gyönyörű város, amelynek lenyűgöző történelme van. Tökéletes környezetet nyújt a zene tanításához és tanulásához, egy olyan helyet, ahol az ember teljes mértékben elmerülhet a klasszikus zene történetében és szellemiségében. Mindezeken felül Sopronnak van egy kiváló, fiatal és dinamikus zenekara is, még egy ok, amiért könnyű beleszeretni ebbe a városba – mondta el a helyszínválasztásról a professzor.

Fotó: Fodor Regina Greta

A program során a fiatal karmesterek Haydn és Beethoven szimfóniáit tanulmányozzák. Először zongorakísérettel, majd teljes zenekarral dolgozhatnak együtt, partnerük a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar lesz. Az egyhetes intenzív munka során a résztvevők nemcsak technikai tudásukat fejleszthetik, hanem értékes tapasztalatokat is szerezhetnek a zenekari együttműködésről és a közönség előtt való szereplésről.

A kurzus csúcspontja egy nyilvános koncert lesz, ahol a fiatal karmesterek bemutathatják tudásukat. Az esemény november 1-jén, 16.30-kor lesz a Nagyboldogasszony- /Kecske-/ Bencés templomban, Sopron szívében, méltó környezetben, a Mindenszentek ünnepéhez, valamint Haydn és Beethoven halhatatlan zenéjéhez.

 

