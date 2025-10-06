Csökkenhet a 81-es és a 82-es főúton a tehergépjármű forgalom

- Felkaroltam a térségünk lakóinak és önkormányzatainak kérését. A kezdeményezésemre csökkenhet a 81-es és a 82-es főúton a tranzit tehergépjármű forgalom - összegezte lapunknak Kara Ákos. - Országgyűlési képviselőként kezdeményeztem, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium illetékes szakemberei vizsgálják meg, milyen módon lehetne csökkenteni 81-es főút Győr-M1/81-es csomópont és Kisbér közötti szakaszán és a 82-es főút Győr-M1/82-es csomópont és Veszprémvarsány/vármegyehatár közötti szakaszán áthaladó jelentős tehergépjármű tranzitforgalmat. A döntés szeptemberben megszületett, amelynek a lényege az, hogy az előbb jelzett útvonalak helyett más irányba terelik a térségünkön áthaladó tehergépjármű tranzitforgalmat.

Tranzitforgalom új útvonalon Győr és környékén, elfogadták Kara Ákos (b) javaslatát

Kara Ákos javaslata a tranzitforgalom csökkentésére

Kara Ákos hozzáfűzte, hogy már az M1-es autópályán is táblák fogják jelezni az új útvonalat. A problémát az elmúlt években már többször felvetette az illetékes szervezetek felé. A térség önkormányzatainak és a települések társadalmi szervezeteinek a témában jelzett megkereséseit továbbította, de miután eddig nem született megoldás, ezen a nyáron ismét kezdeményezte, hogy az illetékes szakemberek segítségével csökkenjen a tranzitforgalom a két jelzett útszakaszon. Fontos kiemelni, hogy kizárólag azokról a tehergépjárművekről beszélünk, amelyek csak áthaladnak a térségünkön.

- Lázár János miniszter úrnak és Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár úrnak júliusban írtam levelet. Ebben többek között azt írtam, hogy olyan megoldás kell, amely biztonságosabbá teszi a közlekedést, csökkenti vagyis más irányba tereli a tranzit tehergépjármű forgalmat, ugyanakkor a térségi és magyarországi gazdasági tevékenységet sem akadályozza, így az itteni győri és térségi gazdasági, ipari tevékenységet semmiben sem gátolja - mondta Kara Ákos.

Mindenkinek jó legyen

Olyan megoldás kellett, amely például a térségünk telephelyeinek megközelítését az itteni szállítmányozó cégek számára nem akadályozza. Olyan megoldás, amely a térségi mezőgazdasági vállalkozások tevékenységét semmilyen formában sem gátolja, amely a térségünkben szolgáltatásokat nem akadályozza, illetve ezen szolgáltatások színvonalát (például a boltok ellátási színvonalát) nem csökkenti. Még a nyáron, júliusban összehívott egy egyeztetést Mezőörsre, ahová a polgármesterek mellett eljött Építési és Közlekedési Minisztérium illetékes szakembere. Ezután a találkozó után felgyorsult a megoldás folyamata.