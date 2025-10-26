Szolgáltatás
Kapuváron szünetel az ivóvíz
A Pannon-Víz október 28-én (kedden) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez Kapuváron, a Nyikos közben.
A munkálatok miatt 8:00 és 13:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Kapuváron, a Nyikos köz teljes hosszában.
Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.
A Pannon-Víz honlapján arról írt, hogy a zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.
