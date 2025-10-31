A város halottaira emlékeztek Kapuváron, a közösség megőrzi emléküket - fotók, videó

A város halottai előtt hajtottak fejet pénteken délelőtt az önkormányzat vezetői a kapuvári temetőben. Egykori munkatársak, választott tisztségviselők, a település díszpolgárai, hősi halottai, jeles lakói, a Kapuvárért sokat dolgozók emlékét idézték meg a Szent Kereszt-temetőben. Mindenkihez persze, akik holtukban is méltóak lennének a közösség elismerésére, nem jutottak el. Értük jelképesen a kapuvári temető nagykeresztjénél gyújtottak gyertyát.

A képviselő-testület tagjai a kapuvári temetőben emlékeztek meg a közösség halottjairól. Fotó: Cs. K. A.

A kapuvári temetőben emlékeztek

Horváth László polgármester és a képviselő-testület tagjai koszorút helyeztek el Budai Imre és Németh-Csóka Gábor sírjánál, akik mindketten Kapuvár alpolgármesterei voltak. Virágot tettek az 1919-es vörösterror áldozatainak emlékművénél és fejet hajtottak báró Berg Gusztáv sírjánál, aki a település jótevője volt a XIX. század második felében. Számos községépítő kezdeményezés fűződik nevéhez.