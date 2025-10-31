1 órája
A város halottaira emlékeztek Kapuváron, a közösség megőrzi emléküket - fotók, videó
A kapuvári temetőt járták végig pénteken a város vezetői és emlékeztek a közösség halottaira. Azokra, akik sokat tettek a városért és akik a kapuvári temetőben alusszák örök álmukat.
A város halottai előtt hajtottak fejet pénteken délelőtt az önkormányzat vezetői a kapuvári temetőben. Egykori munkatársak, választott tisztségviselők, a település díszpolgárai, hősi halottai, jeles lakói, a Kapuvárért sokat dolgozók emlékét idézték meg a Szent Kereszt-temetőben. Mindenkihez persze, akik holtukban is méltóak lennének a közösség elismerésére, nem jutottak el. Értük jelképesen a kapuvári temető nagykeresztjénél gyújtottak gyertyát.
A kapuvári temetőben emlékeztek
Horváth László polgármester és a képviselő-testület tagjai koszorút helyeztek el Budai Imre és Németh-Csóka Gábor sírjánál, akik mindketten Kapuvár alpolgármesterei voltak. Virágot tettek az 1919-es vörösterror áldozatainak emlékművénél és fejet hajtottak báró Berg Gusztáv sírjánál, aki a település jótevője volt a XIX. század második felében. Számos községépítő kezdeményezés fűződik nevéhez.
A kapuvári temetőben emlékeztek a város halottairaFotók: Cs. Kovács Attila
Megálltak a városvezetők az orosz és lengyel katonák nyughelyénél, a katonasíroknál, a kapuvári plébánosok emlékhelyénél, az Irgalmas rendi nővéreknél, az első világháborús emlékműnél. Koszorút tettek Szigethy Attila 1956-os mártír politikus, Pátzay Pál szobrászművész, Mihálka Jenő gimnáziumalapító igazgató, Szigethyné dr. Nagy Zsuzsa orvos Szabó László, Nagy Imre önkormányzati tisztségviselők sírhelyére. Soós Géza gazdasági főtanácsos, az Esterházy birtokok jószágkormányzója és a húsgyár létesítőjének kriptája is megnyílt pénteken és a városvezetők ott is elhelyezték az utókor tiszteletének koszorúját.