Új kapuval csábít a győri látogatóközpont - fotók
A Káptalandomb szívében új kaput építettek be kedden.
Megújult a Szent László Látogatóközpont bejárata, az intézmény közösségi oldalán tett közzé fotókat a helyszínről. A Káptalandomb szívében gyönyörű, új fa kaput helyeztek, el melynek elemeit daru segítségével emelték a helyére:
