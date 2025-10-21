október 21., kedd

Megújulás

1 órája

Új kapuval csábít a győri látogatóközpont - fotók

Címkék#Szent László Látogatóközpont#bejárat#káptalandomb

A Káptalandomb szívében új kaput építettek be kedden.

Kisalföld.hu
Új kapuval csábít a győri látogatóközpont - fotók

Forrás: Szent László Látogatóközpont közösségi oldala

Megújult a Szent László Látogatóközpont bejárata, az intézmény közösségi oldalán tett közzé fotókat a helyszínről. A Káptalandomb szívében gyönyörű, új fa kaput helyeztek, el melynek elemeit daru segítségével emelték a helyére:

Új fakaput kapott a népszerű győri látogatóközpont. Forrás: Szent László Látogatóközpont közösségi oldala
