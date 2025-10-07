október 7., kedd

Hárommillió díjazásra

1 órája

Építészeti ötleteikkel pályázhatnak a Káptalandomb megújítására az egyetem hallgatói

Címkék#Káptalandomb#főépítész#Széchenyi István Egyetem#belváros#pályázat

A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak szóló építészeti ötletpályázatot hirdetett az intézménnyel együttműködésben a győri önkormányzat, a Győri Egyházmegye és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. A győri belváros egyik ikonikus helyszínének, a Nagyboldogasszony-székesegyházat körülvevő Káptalandomb területeinek megújításában számítanak a fiatalok innovatív megoldásaira, a legjobb pályaművekért pedig értékes díjazás is jár.

Széchenyi Egyetem
A pályázat a győri belváros egyik fontos területét, a Káptalandomb közterületeit érinti.

Hallgatóknak szóló építészeti ötletpályázatot hirdettek október 1-jén. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok újító megoldásai révén pezsgő kulturális térré váljon Győr turizmusának egyik központi helyszíne, a Nagyboldogasszony-székesegyháznak otthont adó Káptalandomb. A projekt nyitóeseményét az egyetem Győri Innovációs Parkjának aulájában tartották, ahol a leendő építészek, építészmérnökök és építőművészek megismerkedhettek a kiírás részleteivel és a pályaművek díjazásával.

Káptalandomb
A pályázat széles körű együttműködésben valósul meg. A felvételen Andorka Miklós egyházmegyei főépítész, Szaksz Vince városi főépítész, dr. Szép János, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja, dr. Veres András győri megyéspüspök, Szentirmai Tamás, az Épülettervezési Tanszék vezetője és U. Nagy Gábor, az Építőművész Tanszék vezetője. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

Dr. Szép János, az intézmény Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja elmondta, az egyetem gyakorlatorientált képzést biztosít hallgatóinak, amelynek szerves részét alkotják a hasonló, csapatmunkát támogató pályázatok. Hozzátette, hogy a Művészeti Karral együttműködésben megvalósuló, október első hetén megrendezett építészeti alkotóhét ugyancsak ezt az üzenetet erősíti, a közös munkát és a társterületek közötti kooperációt fókuszba helyezve.

Káptalandomb
A Nagyboldogasszony-székesegyháznak otthont adó Káptalandomb megújítását célzó projekt nyitórendezvényén számos hallgató érdeklődött a lehetőség iránt. 
(Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

A Győri Egyházmegye képviseletében dr. Veres András megyéspüspök kifejezte örömét, hogy a fiatalok részéről jelentős az érdeklődés a pályázat iránt. Mint fogalmazott, a Káptalandomb történelmileg és turisztikailag is jelentős helyszín, amely modern köztéri bútorokkal és közösségi fókuszú területrendezéssel még jobban vonzaná a látogatókat. Elárulta: a Püspökvár tornyába évente több mint harmincezer ember vált jegyet, így a turisták számára fontos lenne egy olyan környezet megteremtése, amely tartósabb időtöltést is lehetővé tesz. „A projekt a székesegyház közvetlen környezetének megújítására irányul, így érthető módon a területnek alkalmasnak kell lennie egyházi funkciók betöltésére is, például körmenetek, esküvők megtartására” – tette hozzá.

Káptalandomb
A felvételen a Káptalandomb egyik központi épülete, a Nagyboldogasszony-székesegyház. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

Szentirmai Tamás, az egyetem Épülettervezési Tanszékének vezetője rávilágított arra, hogy a hallgatói projektmunkák akkor értékesek igazán, ha valós problémák feltárására irányulnak. „Nagy siker, ha egy ilyen ötletpályázatból hasznos eredmények születnek a közösség, a város számára. Így ezek az új koncepciók később kiindulópontot jelenthetnek egy-egy fejlesztéshez, alapjául szolgálhatnak egy megvalósuló tervnek” – jelentette ki. Kiemelte: fontosnak tartja, hogy az építészoktatás ne csak az intézmény falain belül létezzen, hanem a társadalom felé is értéket teremtsen.

Káptalandomb
Évente harmincezer látogatót vonz a dombon található Püspökvár kilátótornya. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

A pályázat részleteit U. Nagy Gábor, az Építőművész Tanszék vezetője ismertette. „Az október 1-jei, bőséges háttéranyaggal ellátott kiírást követően szervezünk egy helyszíni bejárást. Ezután lehetőség lesz kérdéseket intézni a pályázat kiíróihoz, akiknek egy hét áll majd rendelkezésükre a válaszadásra. A háromtagú csapatokban elkészített pályaműveket – a szorgalmi időszakot figyelembe véve – január 28-ig várjuk digitális formában” – foglalta össze. Bemutatta a bírálóbizottságot is, amelynek elnöke Szaksz Vince városi főépítész, társelnöke Andorka Miklós egyházmegyei főépítész, tagjai Szentirmai Tamás DLA tanszékvezető, Karácsony Tamás DLA Ybl-díjas építész, az Építőművész Tanszék egyetemi docense és Arnóth Ádám Forster Gyula-díjas építész, műemlékvédelmi szakmérnök, titkára pedig Katona István DLA, az Épülettervezési Tanszék egyetemi docense.

A pályázatok díjazására összesen hárommillió forint áll rendelkezésre. 

  • Az első díjért 1 millió 200 ezer, 
  • a másodikért 900 ezer, 
  • a harmadikért pedig 600 ezer forint, a megvételért pedig 300 ezer forint jár. 
    Mindemellett minden érvényes pályamunkát benyújtó hallgató heti bérletet kap a 2026. áprilisi Széchenyi Egyetemi Napok rendezvényre. A pályázat elérhető az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar weboldalán keresztül.

 

