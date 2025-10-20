1 órája
Káosz a győri vasútvonalon
Ismét leállt a MÁV. Ezúttal a biztosítóberendezés kábelcsatornája gyulladt ki, és ez okozta a problémát a győri fővonalon és a káoszt a győri vasútállomáson. Helyszíni riportunk a győri állomásról.
Óriási a káosz a győri vasúti pályaudvaron. A helyszínen járva azt láttuk, sok a várakozó, tanácstalan utas. A káosz oka, hogy Győr-Gyárváros és a központi pályaudvar között egy biztosítóberendezés leégett tegnap este. Megtudtuk, hogy az IC-k, nemzetközi vonatok lassan áthaladnak az érintett győri pályaszakaszon, de például az S10-esek Győrszentivánon megállnak, és onnét busszal hozzák be az utasaikat a vidéki pályaudvarra. Visszavonásig felármentesség van, közölték a pénztárban, tehát egyelőre nem kell helyjegyet fizetni azokon a járatokon, ahol pedig kötelező lenne. Az, hogy meddig tart a hiba elhárítása, senki sem tudta megmondani.
Győri vasútállomás káosza
Egy fiatal lány érdeklődésünkre közölte, neki helyjegye van, különösebben nem aggódik, mert úgy tudja, a helyjegyes vonatok mennek. Nagyon gyakran utazik Győrből Budapestre, mert egyetemista. Egy nyugdíjas házaspár már jóval feszültebb volt. Grázba utaznának a lányukhoz hatalmas csomagokkal. 90 percet írtak ki az információs táblára, hogy annyit késik a vonatuk. A feleség szerint az új MÀV-applikáció sem működik. - A nemrégiben megszüntetett Elvira internetes oldal tökéletes volt, ezen a mostani újon semmit nem találok meg, hogy mennyit késik a vonat vagy éppen hol van - felelte.
Mennyit várnak az utasok a győri vasútállomáson? - Leállások, jelentős késések a győri fővonalon - fotók
Egy asszony Somogyba utazna, Szombathelyi átszállással. Nagyon ideges volt, mert 15 perce lett volna, hogy elérje a másik vonatot, a csatlakozást Szombathelyen. Mint lapunknak mondta, azt már biztosan elkéste. Két óra múlva jön a következő szombathelyi járat, bízik benne, addigra csak rendeződik a helyzet.
Tekintse meg az állomáson készült további fotóinkat:
Leállások, jelentős késések a győri fővonalonFotók: Olvasói fotók
Kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a Keleti pályaudvaron
Hétfőn a Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt időlegesen kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért kora délutántól a főpályaudvarra érkező vagy onnan induló járatok forgalmában változásokra kell számítani: a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul, vagy a Keletiből késéssel indul.
- Így a Keleti pályaudvarról 12:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) kimaradt.
- A Keleti pályaudvarról 13:13-kor Sopronba induló Scarbantia IC (IC 994) és a 14:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) Kelenföldről indult.