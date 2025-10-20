október 20., hétfő

MÁV

1 órája

Káosz a győri vasútvonalon

Címkék#s10#káosz győri#pályaudvar

Ismét leállt a MÁV. Ezúttal a biztosítóberendezés kábelcsatornája gyulladt ki, és ez okozta a problémát a győri fővonalon és a káoszt a győri vasútállomáson. Helyszíni riportunk a győri állomásról.

Kisalföld.hu

Óriási a káosz a győri vasúti pályaudvaron. A helyszínen járva azt láttuk, sok a várakozó, tanácstalan utas. A káosz oka, hogy Győr-Gyárváros és a központi pályaudvar között egy biztosítóberendezés leégett tegnap este. Megtudtuk, hogy az IC-k, nemzetközi vonatok lassan áthaladnak az érintett győri pályaszakaszon, de például az S10-esek Győrszentivánon megállnak, és onnét busszal hozzák be az utasaikat a vidéki pályaudvarra. Visszavonásig felármentesség van, közölték a pénztárban, tehát egyelőre nem kell helyjegyet fizetni azokon a járatokon, ahol pedig kötelező lenne. Az, hogy meddig tart a hiba elhárítása, senki sem tudta megmondani. 

Győri vasútállomás káosza
Győri vasútállomás káosza. 
Fotó: Olvasó

Győri vasútállomás káosza

Egy fiatal lány érdeklődésünkre közölte, neki helyjegye van, különösebben nem aggódik, mert úgy tudja, a helyjegyes vonatok mennek. Nagyon gyakran utazik Győrből Budapestre, mert egyetemista. Egy nyugdíjas házaspár már jóval feszültebb volt. Grázba utaznának a lányukhoz hatalmas csomagokkal. 90 percet írtak ki az információs táblára, hogy annyit késik a vonatuk. A feleség szerint az  új MÀV-applikáció sem működik. - A nemrégiben megszüntetett Elvira internetes oldal tökéletes volt, ezen a mostani újon semmit nem találok meg, hogy mennyit késik a vonat vagy éppen hol van - felelte.

Egy asszony Somogyba utazna, Szombathelyi átszállással. Nagyon ideges volt, mert 15 perce lett volna, hogy elérje a másik vonatot, a csatlakozást Szombathelyen. Mint lapunknak mondta, azt már biztosan elkéste. Két óra múlva jön a következő szombathelyi járat, bízik benne, addigra csak rendeződik a helyzet.

Tekintse meg az állomáson készült további fotóinkat:

Leállások, jelentős késések a győri fővonalon

Fotók: Olvasói fotók

Kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a Keleti pályaudvaron

Hétfőn a Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt időlegesen kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért kora délutántól a főpályaudvarra érkező vagy onnan induló járatok forgalmában változásokra kell számítani: a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul, vagy a Keletiből késéssel indul.

  • Így a Keleti pályaudvarról 12:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) kimaradt.
  • A Keleti pályaudvarról 13:13-kor Sopronba induló Scarbantia IC (IC 994) és a 14:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) Kelenföldről indult.
