Káosz a győri vasútvonalon

Óriási a káosz a győri vasúti pályaudvaron. A helyszínen járva azt láttuk, sok a várakozó, tanácstalan utas. A káosz oka, hogy Győr-Gyárváros és a központi pályaudvar között egy biztosítóberendezés leégett tegnap este. Megtudtuk, hogy az IC-k, nemzetközi vonatok lassan áthaladnak az érintett győri pályaszakaszon, de például az S10-esek Győrszentivánon megállnak, és onnét busszal hozzák be az utasaikat a vidéki pályaudvarra. Visszavonásig felármentesség van, közölték a pénztárban, tehát egyelőre nem kell helyjegyet fizetni azokon a járatokon, ahol pedig kötelező lenne. Az, hogy meddig tart a hiba elhárítása, senki sem tudta megmondani.

Győri vasútállomás káosza.

Fotó: Olvasó

Egy fiatal lány érdeklődésünkre közölte, neki helyjegye van, különösebben nem aggódik, mert úgy tudja, a helyjegyes vonatok mennek. Nagyon gyakran utazik Győrből Budapestre, mert egyetemista. Egy nyugdíjas házaspár már jóval feszültebb volt. Grázba utaznának a lányukhoz hatalmas csomagokkal. 90 percet írtak ki az információs táblára, hogy annyit késik a vonatuk. A feleség szerint az új MÀV-applikáció sem működik. - A nemrégiben megszüntetett Elvira internetes oldal tökéletes volt, ezen a mostani újon semmit nem találok meg, hogy mennyit késik a vonat vagy éppen hol van - felelte.