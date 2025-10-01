1 órája
Örülhetnek az autósok, másfelé járhatnak a kamionok a 81-es és a 82-es főúton
Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezése által csökkenhet a 81-es és a 82-es főúton a tehergépjármű forgalom.
Fontos hírt közölt Kara Ákos a térség országgyűlési képviselője, változik az útvonala a két főúton áthaladni szándékozó kamionosoknak.
Hamarosan máshogy járnak majd a kamionok a 81-esen és a 82-esen is
A közösségi oldalon közzétett hír szerint Kara Ákos kezdeményezte, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei vizsgálják meg, hogyan lehetne csökkenteni
- a 81-es főút Győr-M1/81-es csomópont és Kisbér közötti szakaszán,
- a 82-es főút Győr-M1/82-es csomópont,
- és a Veszprémvarsány/vármegyehatár közötti szakaszán áthaladó jelentős tehergépjármű tranzitforgalmat.
A döntés szeptemberben megszületett, a fentebbi útvonalak helyett más irányba terelik az áthaladó tehergépjárműveket. Az új útvonalat már az M1-esen is jelezni fogják.
Kara Ákos arról is írt, hogy többször felvetette a problémát az elmúlt években, de eddig nem született megoldás. Fontos, hogy csak azokat a járműveket érinti a korlátozás melyek áthaladnának az adott szakaszokon.
Mezőörsön egyeztetett az országgyűlési képviselő, majd pedig felgyorsult a megoldás folyamata.
Az érintett útvonalakon táblázás jelzi majd az új szabályokat, és kellő időt adnak a felkészülésre.