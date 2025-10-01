október 1., szerda

Tranzitforgalom

1 órája

Örülhetnek az autósok, másfelé járhatnak a kamionok a 81-es és a 82-es főúton

Címkék#forgalom#tehergépjármű#81-es főút#Kara Ákos#82-es főút

Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezése által csökkenhet a 81-es és a 82-es főúton a tehergépjármű forgalom.

Kisalföld.hu

Fontos hírt közölt Kara Ákos a térség országgyűlési képviselője, változik az útvonala a két főúton áthaladni szándékozó kamionosoknak.

kamion
Sok kamion járja főútjainkat, változni fog az útvonaluk az országgyűlési képviselő kezdeményezésére. Forrás: Kara Ákos közösségi oldala

Hamarosan máshogy járnak majd a kamionok a 81-esen és a 82-esen is

A közösségi oldalon közzétett hír szerint Kara Ákos kezdeményezte, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium szakemberei vizsgálják meg, hogyan lehetne csökkenteni 

  • a 81-es főút Győr-M1/81-es csomópont és Kisbér közötti szakaszán,
  • a 82-es főút Győr-M1/82-es csomópont, 
  • és a Veszprémvarsány/vármegyehatár közötti szakaszán áthaladó jelentős tehergépjármű tranzitforgalmat.

A döntés szeptemberben megszületett, a fentebbi útvonalak helyett más irányba terelik az áthaladó tehergépjárműveket. Az új útvonalat már az M1-esen is jelezni fogják.

Kara Ákos arról is írt, hogy többször felvetette a problémát az elmúlt években, de eddig nem született megoldás. Fontos, hogy csak azokat a járműveket érinti a korlátozás melyek áthaladnának az adott szakaszokon.

Mezőörsön egyeztetett az országgyűlési képviselő, majd pedig felgyorsult a megoldás folyamata. 

Az érintett útvonalakon táblázás jelzi majd az új szabályokat, és kellő időt adnak a felkészülésre.

 

