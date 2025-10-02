október 2., csütörtök

1 órája

60 éves lett Győr legendás étterme, retró fotókon a népszerű Kakas vendéglő

Címkék#Szabadhegy#kisvendéglő#GasztroKalauz#kakas vendéglő#ÁFÉSZ

Hatvan évvel ezelőtt nyílt meg Győr ma is működő és népszerű étterme. A Kakas vendéglő elődje az egykori Göltl vendéglő volt.

Kisalföld.hu
60 éves lett Győr legendás étterme, retró fotókon a népszerű Kakas vendéglő

Így néz ki ma a Kakas vendéglő.

Fotó: Google Maps

A jótékonysági akciókban is résztvevő Kakas vendéglő 1965. október 2-án nyílt meg Győr-Szabadhegyen, az egykori Göltl vendéglő helyén. Utóbbi helyet 1931. október 10-én mulatság keretében nyitották meg a Szent Imre út 87. (ma 105.) sz. alatt, a Tüzérlaktanya közelében – írta cikkében a regigyor.hu.

Kakas vendéglő
A Kakas vendéglő 60 éve nyitotta meg először kapuját.
Fotó: regigyor.hu

A Vendéglátó Vállalat 1964 januárjában döntött úgy, hogy a volt Göltl vendéglőt kisvendéglővé alakítja át modern konyhával étteremmel és kerthelyiséggel. A munkálatok 750 ezer forintba kerültek akkori áron, ami ma nagyjából 88 millió forintnak felelne meg.

1981-ben szerződéses üzemeltetésre hirdették meg többek között a Kakas vendéglőt is. Március 24-én, 15 órakor a győri Park étterem különtermében megjelentek az ÁFÉSZ-tól, a Nyugat-magyarországi Vendéglátótól, a szakma minden területéről csaknem százan érdeklődtek az első, Győrött szervezett nagyobb szabású versenytárgyalás iránt. 

Kakas vendéglő: régi tulajdonos, új forma

A Kakas vendéglőt a kezdetektől Czibor András vezette, és ő is nyerte el a pályázatot, szerződéses üzemeltetésben is ő vitte tovább az éttermet. A Kisalföld 1981. március 28-i számában így nyilatkozott Czibor András: – Ennyi év után mit tehetek mást, belevágok. Eggyel kevesebben fogunk dolgozni – ez is költségmegtakarítás –, de növelem a forgalmat, és ha a vállalat segít, egy presszórészt alakítunk ki, valamint egyéb bővítéseket tervezek.

A vendéglő 1981 áprilisától már szerződéses formában üzemelt, bevételének 40 százalékát az ételforgalom adta. Később a tulajdonos szintén lapunknak elmondta: a vállalattól egy vasat sem kapott a korszerűsítésre, de a forgalomnövekedés miatt megérte a befektetés.

A Kakas ma is üzemel, és nemcsak a környéken, hanem a város más pontján élők számára is népszerű.

Kattintson a kiemelt részre, hogy archív képeket nézegessen a legendás étterem hat évtizedes múltjából.

 

