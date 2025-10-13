október 13., hétfő

Egy jeles rábaközi pedagógusra, Kajos Lászlóra emlékeztek, az Emelj fel emlék! Alapítvány könyvében is helyet kapott

Címkék#Emelj fel emlék#Jeles Pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében#Kajos Lászlóra#Csorna#tanár#zenész#Egyed#dalkör

Kajos László tanárra emlékeztek a csornai könyvtárban a Jeles Pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című könyv bemutatóján. Emlékeztek a tanárra, iskolaigazgatóra, zenészre és édesapára, hiszen lánya, Kajos Zsuzsanna mondta el gondolatait édesapjáról. Kajos László tanár úr 2023-ban hunyt el.

Cs. Kovács Attila

Kajos Lászlóra, a kiváló pedagógusra, népművelőre, iskolaigazgatóra, zenészre emlékeztek a napokban a csornai könyvtárban. Az Emelj fel emlék! Alapítvány Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron vármegyében című könyvsorozatának legújabb kötetét mutatták be, a példás életutak közül kiemelve Kajos László pályafutását. A kiadványról, az alapítvány munkájáról dr. Gönczöl Lászlóné, a szervezet elnöke beszélt. A két évvel ezelőtt elhunyt Kajos Lászlóról pedig lánya, Kajos Zsuzsanna emlékezett meg. 

Kajos László rábaközi tanárra emlékeztek az Emelj fel emlék! Alapítvány csornai könyvbemutatóján.
A megemlékezésen az egyedi dalkör énekelte el Kajos László kedvenc nótáit. A csoportot a tanár úr alapította újra. Fotó: Cs. K. A.

Kajos László emlékezete

Elöljáróban elmondta, hogy nem volt könnyű családtagként az édesapja életét, pályáját összefoglalni és leírni, de nagyon hálás mindazoknak, akik adatokkal, fényképekkel, történetekkel segítették munkáját. Kajos Zsuzsanna kiemelte, hogy nagyon megható volt számára az a szeretet és ragaszkodás, amellyel egykori kollégái, zenésztársai, barátai beszéltek az édesapjáról. Visszaemlékezett a családi összejövetelekre, ünnepi együttlétekre, amiket közös zenélés és nagy beszélgetések jellemeztek. "A beszélgetéseknek hangulata volt. Nem adott tanácsot, a véleményét mondta el, hagyta, hogy mi döntsünk. Mindenkit meghallgatott és mindig tanított bennünket is és a gyerekeinket is. A beszélgetésekből kiderült számomra, hogy így voltak ezzel tanítványai is, a sok száz gyerek, diák." 

Kajos László tanári pályáját Egyeden kezdte, aztán dolgozott Rábacsanakon, Csornán, Kónyban. Mindenhol közösséget épített. Zenészként is több helyen megfordult, dalkört alapított Egyeden, hosszú ideig muzsikált a szili néptáncosoknak. Nem véletlen, hogy mindkét faluban díszpolgárrá választották. A Csorna Szolgálatáért Díjat is megkapta. 2023-ban hunyt el, halála nagy vesztesége a Rábaköznek.

