Anyja májának egy darabját kapta

1 órája

Szinte citromsárga volt a kajárpéci baba, most rá sem ismerne – Sok fotót és cuki családi videót hoztunk

Címkék#Arnold#májbeteg#baba

Ne vegyétek le a cipőt, csak gyertek – így invitál otthonukba a kajárpéci édesanya, Nikolett. Feszültségnek, kényszeres fertőtlenítésnek nyoma sincs, nem stresszelnek ilyeneken, és nem is kell. A házban nyugalom és derű uralkodik. Pedig nem lenne meglepő, ha átesnének a ló túloldalára: tavaly év végén műtötték anyát és pici fiát. A kajárpéci májbeteg baba, Arnold édesanyja májának egy darabját kapta meg hosszú műtéti eljárás során Hamburgban.

Pardavi Mariann
Ma már teljesen másképp fest a kajárpéci májbeteg kisfiú, rá sem ismerne!

Fotó: Csapó Balázs - archív

Bent otthonos, kisgyerekes nyüzsgés fogad. Az édesapa szeretettel terelgeti a kicsi és a még kisebb fiait, a másfél éves Arnold már totyogva, de nagy magabiztossággal lépeget, egy évvel idősebb bátyja huncut módon zsiványkodik vele. Közel egy éve egészen más kép fogadott minket: Arnold aprócska lábától a feje búbjáig sárga volt, még a szeme fehérje is a citrom színét vette fel. A kajárpéci májbeteg baba betegségének a biliaris atresia a neve. Ez az epeutak gyulladásával és kötőszövetes hegesedésével járó kórkép olyannyira ritka, hogy Magyarországon átlagosan évente mindössze öt kisbaba születik így. A kajárpéci Arnold volt az egyikük. A betegség a tápanyag-felszívódásra is kihat, így súlya két-három hónapos babáénak felelt meg.

kajárpéci májbeteg baba arnold niki roli kajárpéc műtét hamburg
A kajárpéci májbeteg baba testén a kór tünetei szembeötlők voltak: így festett a műtét előtt Arnold. Édesanyja, Niki tartotta a kezében 2024 novemberében. 
Fotó: Csapó Balázs archív

– Nagyon szereti a pocakját – mondja hálával a hangjában az édesanya, amikor a kisfiú a kívülállók számára gagyogásnak tűnő nyelven, de óhaját és nyelvét jól ismerő szüleitől szőlőt kér. – Közel egy súlyban vannak már a bátyjával, pár deka az eltérés csupán a nagyobb javára – árulja el Nikolett.

A normál érték kétszázszorosát mérték

Ahogy a legtöbb baba, úgy Arnold is besárgult születése után. A magas bilirubinszint okozza a sárgaságot: a normális érték 2, a kajárpéci kisfiúnál a legmagasabb 400 volt. Vizsgálatok és orvosi konzultációk sora után érkeztünk el 2024 novemberéhez, a hamburgi operációhoz. Ott vállalták ugyanis, hogy ilyen csöpp gyermeken elvégzik ezt a műtétet. Sok szervezést és még több segítséget igényelt, hogy kijussanak: anya, apa és a kis Arnold utaztak el a német klinikára, a nagyobb, ám szintén picike nagytesót addig baráti család fogadta be. A sors úgy hozta, hogy családi segítség híján maradtak, ugyanis egyik nagyszülőt a másik után kellett eltemetniük, más közeli rokon pedig messze él.

Látott már ilyen cuki családi videót? Ilyen volt Arnold és ilyen lett a műtét után: 

Szegycsonttól köldökig szaladt a szike

A hamburgi klinikán óriási fordulat következett be: abban a tudatban utaztak ki, hogy az édesapa fekszik műtőasztalra, a német orvoscsoport azonban úgy ítélte meg, az édesanya alkalmasabb.

– Létezik egyáltalán olyan szülő, aki ezen elgondolkodik? – dobja vissza a kérdést Niki, amikor arról kérdezem, mi volt a hír hallatán az első gondolata. – Örültem, hogy alkalmas vagyok, és ezzel jobbá tehetem a gyerekem életét. Óriási csodának élem meg, hogy a májam egy része a kisfiamnak megváltoztatta a sorsát – mondta el hálásan az igencsak komoly műtétről. Szegycsonttól köldökig szaladt a szike: Niki nyolc, Arnold tíz órát feküdt a műtőasztalon.

Amilyen hosszadalmas volt a műtét, a felépülés annál gyorsabb. Szinte azonnal elmúlt Arnold sárgasága, és a súlya is gyarapodásnak indult. Egy éve sárgán, kíváncsi szemekkel bámult a világra babaként, most pedig pufók kisfiúként indul neki a mindennapoknak.

Kattintson a képre és lapozza végig Molcsányi Máté fotós képeit. Így fest manapság a kisfiú, nyoma sincs a betegség jeleinek!

Meggyógyult a kajárpéci májbeteg kisfiú

Fotók: Molcsányi Máté

– A kórházi dolgozók szerint rekordot döntöttünk, ilyen gyorsan még senki nem hagyta el a klinikát, mint mi – teszi hozzá büszkén Roli.

Január 8-án indulhattak haza, első útjuk természetesen a nagyfiúhoz vezetett.

– Áron nagyon gondoskodó, sokszor megkérdezi, hogy ugye bevette Arnold a gyógyszerét – simítja meg Niki a nagyobbik fejét.

– Élete végéig gyógyszert kell szednie, és körülbelül havi rendszerességgel kontrollra járunk Budapestre. Nyáron akadt egy kis probléma az epevezetékével, de szerencsére sikerült orvosolni – emlékezik vissza Roli.

A kajárpéci májbeteg baba miatt sokan aggódtak

A kajárpéci Horváth család hálás a sorsnak és a sok segítőnek, mert abból akadt bőven. 

  • Nemcsak a baráti családnak köszönhetnek sokat, hanem a kajárpéci lakosoknak, az önkormányzatnak és a helyi pizzériának, akik támogatták őket. 
  • Olvasóink a Jóakarat Hídja Alapítványon keresztül háromszázezer forinttal segítették a családot.

– Az idei lesz az első igazi karácsonyunk négyesben. Minden rendben van végre, és együtt lehetünk. Ennél nagyobb ajándékot nem tudok elképzelni – mondja könnyes szemmel Niki.

