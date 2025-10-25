Szinte citromsárga volt a kajárpéci baba, most rá sem ismerne – Sok fotót és cuki családi videót hoztunk

Bent otthonos, kisgyerekes nyüzsgés fogad. Az édesapa szeretettel terelgeti a kicsi és a még kisebb fiait, a másfél éves Arnold már totyogva, de nagy magabiztossággal lépeget, egy évvel idősebb bátyja huncut módon zsiványkodik vele. Közel egy éve egészen más kép fogadott minket: Arnold aprócska lábától a feje búbjáig sárga volt, még a szeme fehérje is a citrom színét vette fel. A kajárpéci májbeteg baba betegségének a biliaris atresia a neve. Ez az epeutak gyulladásával és kötőszövetes hegesedésével járó kórkép olyannyira ritka, hogy Magyarországon átlagosan évente mindössze öt kisbaba születik így. A kajárpéci Arnold volt az egyikük. A betegség a tápanyag-felszívódásra is kihat, így súlya két-három hónapos babáénak felelt meg.

A kajárpéci májbeteg baba testén a kór tünetei szembeötlők voltak: így festett a műtét előtt Arnold. Édesanyja, Niki tartotta a kezében 2024 novemberében.

– Nagyon szereti a pocakját – mondja hálával a hangjában az édesanya, amikor a kisfiú a kívülállók számára gagyogásnak tűnő nyelven, de óhaját és nyelvét jól ismerő szüleitől szőlőt kér. – Közel egy súlyban vannak már a bátyjával, pár deka az eltérés csupán a nagyobb javára – árulja el Nikolett.

A normál érték kétszázszorosát mérték

Ahogy a legtöbb baba, úgy Arnold is besárgult születése után. A magas bilirubinszint okozza a sárgaságot: a normális érték 2, a kajárpéci kisfiúnál a legmagasabb 400 volt. Vizsgálatok és orvosi konzultációk sora után érkeztünk el 2024 novemberéhez, a hamburgi operációhoz. Ott vállalták ugyanis, hogy ilyen csöpp gyermeken elvégzik ezt a műtétet. Sok szervezést és még több segítséget igényelt, hogy kijussanak: anya, apa és a kis Arnold utaztak el a német klinikára, a nagyobb, ám szintén picike nagytesót addig baráti család fogadta be. A sors úgy hozta, hogy családi segítség híján maradtak, ugyanis egyik nagyszülőt a másik után kellett eltemetniük, más közeli rokon pedig messze él.

Szegycsonttól köldökig szaladt a szike

A hamburgi klinikán óriási fordulat következett be: abban a tudatban utaztak ki, hogy az édesapa fekszik műtőasztalra, a német orvoscsoport azonban úgy ítélte meg, az édesanya alkalmasabb.