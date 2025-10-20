október 20., hétfő

KEF-konferencia a városházán

1 órája

Függőségekről a győri fórumon - Így tudunk közösségként reagálni a veszélyekre - Képgaléria

Címkék#Kábítószerügyi Egyeztető Fórum#addikció#alkohol

Addikciókról, digitális veszélyekről, a felépülés lehetőségeiről tartottak hétfőn Győrben Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot a városháza Dísztermében. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum célja az volt, hogy a szakemberek közösen gondolkodjanak a függőségek új formáiról és a felépülés lehetséges útjairól.

Kisalföld.hu

A változó világban ma már nemcsak az alkohol, a dohányzás vagy a kábítószer jelent kihívást, hanem a digitális térben megjelenő addikciók is, hangzott el hétfőn Győrben Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon. A konferencia hidat kívánt teremteni a hagyományos és az új típusú függőségek között, és bemutatta, hogyan tudunk közösségként reagálni ezekre a veszélyekre. 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Győrben
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Győrben

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Győrben a fiatalok szokásairól, a szerhasználati trendekről

A konferencia előadásain szó esett a szerhasználati trendekről, a digitális addikciók terjedéséről, a felépülés lehetőségeiről, valamint azokról a jó gyakorlatokról, amelyek országosan is figyelmet érdemelnek. A Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum több mint húsz éve dolgozik azon, hogy a helyi közösségekben erősítse a prevenciót, a szakmai együttműködést és a felépülést támogató hálózatokat. 

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot tartottak Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

A rendezvényen elhangzott, hogy a legfrissebb, 2024-es ifjúsági kutatás szerint biztató irányba mozdult el a fiatalok egészségmagatartása: a dohányzást soha nem próbálók aránya 25 év alatt 29 százaléról 52 százalékra nőtt, a napi dohányosok aránya 15 százalékra csökkent, a fiatalok fele még nem volt részeg, és 2009-hez képest 12s százalékkal kevesebben próbáltak ki illegális szereket. 

Ezek az eredmények egyértelműen jelzik, hogy a hosszú távú prevenció és a közösségi programok működnek, de természetesen sok még a teendő.

 

 


 

 

 

 

