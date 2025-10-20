Függőségekről a győri fórumon - Így tudunk közösségként reagálni a veszélyekre - Képgaléria

A változó világban ma már nemcsak az alkohol, a dohányzás vagy a kábítószer jelent kihívást, hanem a digitális térben megjelenő addikciók is, hangzott el hétfőn Győrben Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon. A konferencia hidat kívánt teremteni a hagyományos és az új típusú függőségek között, és bemutatta, hogyan tudunk közösségként reagálni ezekre a veszélyekre.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Győrben

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Győrben a fiatalok szokásairól, a szerhasználati trendekről

A konferencia előadásain szó esett a szerhasználati trendekről, a digitális addikciók terjedéséről, a felépülés lehetőségeiről, valamint azokról a jó gyakorlatokról, amelyek országosan is figyelmet érdemelnek. A Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum több mint húsz éve dolgozik azon, hogy a helyi közösségekben erősítse a prevenciót, a szakmai együttműködést és a felépülést támogató hálózatokat.

