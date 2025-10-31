október 31., péntek

Juh-sors

2 órája

Happy end: Jó kezekben van a szökevény győri racka - fotó

A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány fejleményekkel jelentkezett. A szervezet vette a kezébe az „ártatlan bárány" sorsát és biztonságba helyezték a szerdán Győr belvárosában békésen legelésző juhot.

Kisalföld.hu

A racka először az 1-es főút mellett bukkant fel, szerkesztőségünktől karnyújtásnyira. A juhot többen is próbálták befogni, de a mentőakciók nem jártak sikerrel.

Láv juh - a legjobb kezekbe került a hálás racka jószág.
Forrás: Facebook/Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány

A racka és a "gazdája"

Csütörtökön megkerestük az esettel kapcsolatban a Xantus János Állatkertet. Az intézmény készen állt az állat befogadására, de azt a jelzést kapták, hogy a racka és a gazdája egymásra találtak.

Szükség volt a bari-kádra, be kellett fogni a juhot

A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány a péntek este közzétett Facebook-posztja szerint utánajárt a szökevény sorsának. Miután egyeztettek a befogókkal, maguk vették kézbe az ügyet.

G. I. Racka

Az állat nem rendelkezett egyedi azonosítóval, sem krotáliát, sem tetoválást nem találtak rajta, így továbbra is homály fedi a tulajdonos kilétét. Az alapítvány Bőnybe szállította a méretes szarvú állatot. 

Az Állati küldetés tulajdonosa, azaz Kok Ancsi vette magához a rackát. Az állatmentő vállalta, hogy gondozza az állatot. A karantén letöltéséig az eredeti gazda jelentkezését várja (kiemelte, hogy semmilyen retorzió nem éri a tulajdonost), később pedig ivartalanítva keresi új gazdáját. 

 

 

