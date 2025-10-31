Happy end: Jó kezekben van a szökevény győri racka - fotó

A racka először az 1-es főút mellett bukkant fel, szerkesztőségünktől karnyújtásnyira. A juhot többen is próbálták befogni, de a mentőakciók nem jártak sikerrel.

Láv juh - a legjobb kezekbe került a hálás racka jószág.

Forrás: Facebook/Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány

A racka és a "gazdája"

Csütörtökön megkerestük az esettel kapcsolatban a Xantus János Állatkertet. Az intézmény készen állt az állat befogadására, de azt a jelzést kapták, hogy a racka és a gazdája egymásra találtak.

Szükség volt a bari-kádra, be kellett fogni a juhot

A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány a péntek este közzétett Facebook-posztja szerint utánajárt a szökevény sorsának. Miután egyeztettek a befogókkal, maguk vették kézbe az ügyet.