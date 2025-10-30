október 30., csütörtök

Benzinkút mellett legelészett

41 perce

Győr szívében kóborolt el a racka juh, többen keresték az állatot - fotók

Címkék#Városrendészet#győr#katasztrófavédelem#autósok#juh

Több győri csoportban is megjelent szerda este egy különös felhívás. Győr forgalmas főútja mellett, szerkesztőségünktől karnyújtásnyira egy juh legelészett.

Kisalföld.hu

Nem mindennapi látványban volt része az autósoknak. A Szent István úti benzinkút mellett egy eltévedt racka ropogtatta a füvet. A juhot észlelők ezúttal nemcsak a közösségi médiában közölték a kóbor állatot, hanem annak rendje és módja szerint a hatóságok felé is jelentették az eltévedt állatot. 

juh
Megunhatta a karámot a belvárosban békésen legelésző juh.
Fotó: Simon Anikó / olvasó

Azonnal elindult a juh-hajsza

A Városrendészet a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel összefogva hajtóvadászatot indított, de a kósza kérődzőt nem sikerült befogniuk. 

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Xantus János Állatkertet. Kérdésünkre elmondták, hogy amennyiben rackát befogják, készen állnak a fogadására. 

A Facebook-kommentelők közül többen megjegyezték: remélik, nem törnek az állat életére. Úgy tudjuk, a történet szerencsés véget ért és a juh újra a gazdájánál van és piheni az éjszakai kalandot.

 

 

