2 órája
Győr szívében kóborolt el a racka juh, többen keresték az állatot - fotók
Több győri csoportban is megjelent szerda este egy különös felhívás. Győr forgalmas főútja mellett, szerkesztőségünktől karnyújtásnyira egy juh legelészett.
Nem mindennapi látványban volt része az autósoknak. A Szent István úti benzinkút mellett egy eltévedt racka ropogtatta a füvet. A juhot észlelők ezúttal nemcsak a közösségi médiában közölték a kóbor állatot, hanem annak rendje és módja szerint a hatóságok felé is jelentették az eltévedt állatot.
Azonnal elindult a juh-hajsza
A Városrendészet a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel összefogva hajtóvadászatot indított, de a kósza kérődzőt nem sikerült befogniuk.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Xantus János Állatkertet. Kérdésünkre elmondták, hogy amennyiben rackát befogják, készen állnak a fogadására.
A Facebook-kommentelők közül többen megjegyezték: remélik, nem törnek az állat életére. Úgy tudjuk, a történet szerencsés véget ért és a juh újra a gazdájánál van és piheni az éjszakai kalandot.
Hattyút mentettek a győri tűzoltók - fotók a mentésről