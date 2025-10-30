Győr szívében kóborolt el a racka juh, többen keresték az állatot - fotók

Nem mindennapi látványban volt része az autósoknak. A Szent István úti benzinkút mellett egy eltévedt racka ropogtatta a füvet. A juhot észlelők ezúttal nemcsak a közösségi médiában közölték a kóbor állatot, hanem annak rendje és módja szerint a hatóságok felé is jelentették az eltévedt állatot.

Megunhatta a karámot a belvárosban békésen legelésző juh.

Fotó: Simon Anikó / olvasó

Azonnal elindult a juh-hajsza

A Városrendészet a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel összefogva hajtóvadászatot indított, de a kósza kérődzőt nem sikerült befogniuk.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Xantus János Állatkertet. Kérdésünkre elmondták, hogy amennyiben rackát befogják, készen állnak a fogadására.

A Facebook-kommentelők közül többen megjegyezték: remélik, nem törnek az állat életére. Úgy tudjuk, a történet szerencsés véget ért és a juh újra a gazdájánál van és piheni az éjszakai kalandot.