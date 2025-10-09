Jövőbeli együttműködés: dél-afrikai egyetem delegációja látogatott a Széchenyi István Egyetemre

Nyolctagú küldöttséggel érkezett Magyarországra nemrég a Dél-afrikai Köztársaság egyik legjelentősebb felsőoktatási intézménye, a North-West Egyetem. A delegáció a Széchenyi István Egyetem győri és mosonmagyaróvári campusára látogatott el, ahol megismerte az intézmény képzési, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, különös tekintettel azokra a tudományterületekre, melyek mindkét fél akadémiai életében kiemelt hangsúllyal vannak jelen.

A dél-afrikai vendégek betekintést nyertek az egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának működésébe is.

A vendégeket többek között dr. Tóth Árpád, az intézmény gazdasági vezetője, dr. Remsei Sándor, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja, dr. Dogossy Gábor, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, valamint dr. Szép János, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánja köszöntötte a győri campuson. A Széchenyi-egyetemet Orosz-Barczi Réka, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ vezetője mutatta be, kiemelve az intézmény nemzetköziesítési folyamatának legfontosabb állomásait, angol nyelvű képzési portfólióját és a hallgatók számára nyújtott lehetőségeket.

„Egyetemünk csaknem tizenhatezer hallgatóval és mintegy ezerkétszáz oktatóval, kutatóval és adminisztratív munkatárssal rendelkezik. Több mint kétszázötven képzésünk közül ötvenet is meghaladó számú angol nyelvű programunk van. Ezer nemzetközi hallgatónk pedig a világ közel nyolcvan országából származik” – részletezte a központvezető. Kiemelte: az intézmény globális térnyerését jól jelzi, hogy azt már a Quacquarelli Symonds (QS) és a Times Higher Education rangos felsőoktatási ranglistáin is előkelő helyen jegyzik.

Az egyeztetés során az egyetemhez tartozó innovációs parkok – így a győri, a mosonmagyaróvári és a zalaegerszegi – működésével is megismerkedhettek a vendégek. A Győri Innovációs Parkról dr. Kolossváry Tamás központvezető beszélt. „Stratégiai célunk, hogy az intézményünkben meglévő tudást az ipar és a gazdaság szolgálatába állítsuk, saját cégeink vagy vállalati kapcsolataink révén hasznosítsuk a keletkező szellemi termékeket. Ennek a folyamatnak fontos színterei a kompetenciaközpontok és az innovációs parkok, amelyeknek állandó fejlesztésén dolgozunk” – fogalmazott.