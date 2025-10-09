1 órája
Jövőbeli együttműködés: dél-afrikai egyetem delegációja látogatott a Széchenyi István Egyetemre
A dél-afrikai North-West Egyetem delegációját fogadta nemrégiben a Széchenyi István Egyetem győri és mosonmagyaróvári campusán. Az intézmények a kétnapos látogatás során feltérképezték az együttműködési lehetőségeket többek között az élelmiszer-tudomány, a mérnöki tudományok, valamint a gazdaság- és menedzsmenttudomány terén.
A North-West Egyetem delegációját a Széchenyi István Egyetem képviselői fogadták a győri campuson. (Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)
Nyolctagú küldöttséggel érkezett Magyarországra nemrég a Dél-afrikai Köztársaság egyik legjelentősebb felsőoktatási intézménye, a North-West Egyetem. A delegáció a Széchenyi István Egyetem győri és mosonmagyaróvári campusára látogatott el, ahol megismerte az intézmény képzési, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, különös tekintettel azokra a tudományterületekre, melyek mindkét fél akadémiai életében kiemelt hangsúllyal vannak jelen.
A vendégeket többek között dr. Tóth Árpád, az intézmény gazdasági vezetője, dr. Remsei Sándor, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja, dr. Dogossy Gábor, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja, valamint dr. Szép János, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánja köszöntötte a győri campuson. A Széchenyi-egyetemet Orosz-Barczi Réka, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ vezetője mutatta be, kiemelve az intézmény nemzetköziesítési folyamatának legfontosabb állomásait, angol nyelvű képzési portfólióját és a hallgatók számára nyújtott lehetőségeket.
„Egyetemünk csaknem tizenhatezer hallgatóval és mintegy ezerkétszáz oktatóval, kutatóval és adminisztratív munkatárssal rendelkezik. Több mint kétszázötven képzésünk közül ötvenet is meghaladó számú angol nyelvű programunk van. Ezer nemzetközi hallgatónk pedig a világ közel nyolcvan országából származik” – részletezte a központvezető. Kiemelte: az intézmény globális térnyerését jól jelzi, hogy azt már a Quacquarelli Symonds (QS) és a Times Higher Education rangos felsőoktatási ranglistáin is előkelő helyen jegyzik.
Az egyeztetés során az egyetemhez tartozó innovációs parkok – így a győri, a mosonmagyaróvári és a zalaegerszegi – működésével is megismerkedhettek a vendégek. A Győri Innovációs Parkról dr. Kolossváry Tamás központvezető beszélt. „Stratégiai célunk, hogy az intézményünkben meglévő tudást az ipar és a gazdaság szolgálatába állítsuk, saját cégeink vagy vállalati kapcsolataink révén hasznosítsuk a keletkező szellemi termékeket. Ennek a folyamatnak fontos színterei a kompetenciaközpontok és az innovációs parkok, amelyeknek állandó fejlesztésén dolgozunk” – fogalmazott.
A North-West Egyetemet dr. Linda Du Plessis professzor, főigazgató-helyettes, tanulási és oktatási igazgatóhelyettes mutatta be. „Intézményünk ebben a struktúrában 2004 óta működik, három campusunk az ország északnyugati részén helyezkedik el. Nyolc karral rendelkezünk, négy tudományterületen – mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, orvostudomány, fizika, illetve környezettudományok – a világ legjobb 850 intézménye között vagyunk a QS rangsora alapján” – jelentette ki. Az egyetem oktatási-kutatási tevékenységének mérnöki területeiről dr. Liezel van Dyk professzor, biológiai képzéseiről dr. Hazel Mufhandu professzor, a menedzsmenttudományokról dr. Ellen Rungani professzor, az üzleti matematika és informatika területről dr. Helgard Raubenheimer professzor, a védőnői képzési programról dr. Patience Kovane, az intézmény innovációs vállalati tevékenységéről pedig Duncan Raftesath beszélt. Linda De Plessis profeszor a hallgatóknak és oktatóknak készült, mesterséges intelligenciával foglalkozó felületre is kitért, hangsúlyozva: az új technológia helyes használatára kell ösztönözni a felsőoktatási szereplőket.
A második napon a vendégek ellátogattak az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karra, amely kiváló alkalmat teremtett a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és a jövőbeni együttműködési lehetőségek megvitatására. A résztvevők megismerték az óvári campust is, megtekintették az intézménytörténeti kiállítást és a könyvtárat, betekintést nyerve a több mint kétszáz éves kar hagyományaiba és infrastruktúrájába. Kiemelt szakmai érdekességként bemutatták számukra az Élelmiszertudományi Tanszék korszerű laboratóriumi létesítményeit, melyek kiválóan illusztrálták az ott zajló gyakorlatorientált oktatási és kutatási tevékenységet.