Jótékonysági darts verseny a Gyermekek Átmeneti Otthona javára

Jótékonysági darts versenyt hirdetett a napokban a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület. Ez alkalommal mosonmagyaróvári Gyermekek Átmeneti Otthonára esett a szervezők választásunk, hogy a verseny keretén belül őket segítsék.

Fotó: Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület

Jótékonysági dartsverseny visszatérőkkel és újakkal

– Huszonnyolcan álltak tábla elé, s a verseny a megszokott módon, csoportkör, főágban zajlott le. Örömünkre új arcokkal is találkoztunk – emelte ki Szabó Róbert, a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület elnöke.

A fordulatokkal teli verseny végeredménye az alábbiak szerint alakult: 4. hely – Huszonhat – Móricz István és Üveges Kristóf 3. hely – Krisz-Dobi – Eőri Krisztián és Dobrádi Imre 2. hely – Gentlemen – Bokodi István és Hencz János 1. hely – LuFi – Luksa Zsolt és Filipcsin Géza

A vacsora alapanyagát Szarka György - SzaSze Hús Kft. (Darnóhús Mintabolt-Óvár) ajánlotta fel, az étel "bevétele" is az adomány összegét képezte a "nevezési díj" mellett. Az ételt Árvai Sándor főzte meg.

A verseny végén személyesen adhatták át az összegyűlt adományt, közel 120 ezer forintot Bernáth Mónikának, az intézmény képviselőjének, melyet még étellel is tudták tetőzni.