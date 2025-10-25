október 25., szombat

1 órája

Jótékonysági darts verseny a Gyermekek Átmeneti Otthona javára

Jótékonysági darts versenyt szervezett a napokban a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület. A jótékonysági darts megmérettetés bevételét Gyermekek Átmeneti Otthona javára ajánlották fel.

Kisalföld.hu

Jótékonysági darts versenyt hirdetett a napokban a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület. Ez alkalommal mosonmagyaróvári Gyermekek Átmeneti Otthonára esett a szervezők választásunk, hogy a verseny keretén belül őket segítsék.

A jótékonysági darts versennyel ezúttal a mosonmagyaróvári Gyermekek Átmeneti Otthonát támogatták
Fotó: Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület 

Jótékonysági dartsverseny visszatérőkkel és újakkal

– Huszonnyolcan álltak tábla elé, s a verseny a megszokott módon, csoportkör, főágban zajlott le. Örömünkre új arcokkal is találkoztunk – emelte ki Szabó Róbert, a  Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület elnöke. 

A fordulatokkal teli verseny végeredménye az alábbiak szerint alakult:

4. hely – Huszonhat – Móricz István és Üveges Kristóf

3. hely – Krisz-Dobi – Eőri Krisztián és Dobrádi Imre

2. hely – Gentlemen – Bokodi István és Hencz János

1. hely – LuFi – Luksa Zsolt és Filipcsin Géza

A vacsora alapanyagát Szarka György - SzaSze Hús Kft. (Darnóhús Mintabolt-Óvár) ajánlotta fel, az étel "bevétele" is az adomány összegét képezte a "nevezési díj" mellett. Az ételt Árvai Sándor főzte meg. 

A verseny végén személyesen adhatták át az összegyűlt adományt, közel 120 ezer forintot Bernáth Mónikának, az intézmény képviselőjének, melyet még étellel is tudták tetőzni.

 

 

