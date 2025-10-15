október 15., szerda

Igazi kincsekre bukkanhatunk

1 órája

Jön a régiségvásár – ne megszokásból parkolj Győrben!

Október 19-én, vasárnap Régiségvásárt rendeznek a Tarcsay utcai piactéren reggel 7 és 14 óra között.

Kisalföld.hu
Jön a régiségvásár – ne megszokásból parkolj Győrben!

Fotó: Csapó Balázs

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy a vasárnapi rendezvény ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész területén. 

A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével október 18-án, szombaton 20 óráig hagyja el a parkolót, melyet a vasárnapi Antik Expo-t követően lehet újra használni.

 

 

