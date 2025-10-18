október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

59 perce

Ne hagyjátok ki a jegyvásárlást, csúnya büntetés lehet a vége

Címkék#Budapest#Győr#GYSEV Zrt#menetjegy

Új szabályt vezetett be a GYSEV a napokban.Figyeljetek a jegyvásárlásra.

Kisalföld.hu

A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint október 16-tól az alábbi szabály lépett hatályba a GYSEV Személyszállítási Üzletszabályzatában a jegyvásárlásra vonatkozóan. 
Jegyelővételi kötelezettség a kijelölt zóna állomásain, megállóhelyein.

A kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokon és megállóhelyeken felszálló utasoknak előre megváltott menetjegy szükséges. Jegy nélküli utazás esetén 25 000 Ft pótdíjat számítanak fel.
Érintett állomások:
• Győr (GYSEV személyvonatok)
• Győr és Budapest közötti összes állomás (GYSEV IC járatok)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu