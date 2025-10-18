Közlekedés
Ne hagyjátok ki a jegyvásárlást, csúnya büntetés lehet a vége
Új szabályt vezetett be a GYSEV a napokban.Figyeljetek a jegyvásárlásra.
A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint október 16-tól az alábbi szabály lépett hatályba a GYSEV Személyszállítási Üzletszabályzatában a jegyvásárlásra vonatkozóan.
Jegyelővételi kötelezettség a kijelölt zóna állomásain, megállóhelyein.
A kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokon és megállóhelyeken felszálló utasoknak előre megváltott menetjegy szükséges. Jegy nélküli utazás esetén 25 000 Ft pótdíjat számítanak fel.
Érintett állomások:
• Győr (GYSEV személyvonatok)
• Győr és Budapest közötti összes állomás (GYSEV IC járatok)
