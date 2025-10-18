Ne hagyjátok ki a jegyvásárlást, csúnya büntetés lehet a vége

A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint október 16-tól az alábbi szabály lépett hatályba a GYSEV Személyszállítási Üzletszabályzatában a jegyvásárlásra vonatkozóan.

Jegyelővételi kötelezettség a kijelölt zóna állomásain, megállóhelyein.

A kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokon és megállóhelyeken felszálló utasoknak előre megváltott menetjegy szükséges. Jegy nélküli utazás esetén 25 000 Ft pótdíjat számítanak fel.

Érintett állomások:

• Győr (GYSEV személyvonatok)

• Győr és Budapest közötti összes állomás (GYSEV IC járatok)